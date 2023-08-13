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MLB／最老投手並列國聯敗投王 教士43歲希爾苦吞5連敗

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
教士隊左投希爾吞下5連敗，本季累積12敗（7勝）。路透
教士隊左投希爾吞下5連敗，本季累積12敗（7勝）。路透

教士隊43歲左投希爾（Rich Hill）今天登板先發，對響尾蛇隊只投3.1局退場，被揮出7支安打、失3分，吞下本季第12敗，教士終場0：3落敗，戰績掉到56勝61敗，分區排名仍居第4、外卡第7。

希爾是大聯盟現役最資深球員，2005年從小熊隊展開生涯，今年是第19個球季，在8月2日交易大限前，從海盜隊被換到教士，成為生涯第13支效力的球隊，南韓野手崔志萬一起轉隊。

希爾本季在海盜22場先發投出7勝10敗、防禦率4.76，轉戰教士後表現不佳，7日對道奇隊先發3局失6分吞敗，今天再度投不滿4局吞敗，從7月3日至今吞下5連敗，戰績掉到7勝12敗、防禦率5.17，最近8場先發不知贏球滋味。

皇家隊右投萊爾斯（Jordan Lyles）目前13敗是大聯盟敗投王，希爾12敗和洛磯隊弗里蘭（Kyle Freeland）、皇家葛蘭基（Zack Greinke）、海盜隊奧維多（Johan Oviedo）並列第2慘。

響尾蛇王牌投手賈倫（Zac Gallen）先發6局，只被揮出4支安打、無失分，奪下本季第12勝，也幫球隊終止9連敗。

教士 海盜 皇家

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