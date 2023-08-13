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MiLB／林振瑋升1A 林盛恩新人聯盟出賽1安1打點2盜

中央社／ 台北13日電
台灣「巨投」林振瑋7月初加盟美職聖路易紅雀隊，在新人聯盟2場先發出賽過後，被升上小聯盟1A。圖／展逸國際企業提供
台灣「巨投」林振瑋7月初加盟美職聖路易紅雀隊，在新人聯盟2場先發出賽過後，被升上小聯盟1A。圖／展逸國際企業提供

台灣「巨投」林振瑋7月初加盟美職聖路易紅雀隊，在新人聯盟2場先發出賽過後，被升上小聯盟1A；效力於辛辛那提紅人隊的林盛恩今天新人聯盟出賽，單場1安1打點跑出2盜。

身高203公分的投手林振瑋今年7月與美職紅雀隊簽約、展開旅美生涯，在新人聯盟出賽2場都是先發，投4.2局被敲5支安打，失掉1分責失分，投出4次三振、防禦率1.93，表現獲得球團肯定，昨天被升上小聯盟1A。

新人聯盟賽事辛辛那提紅人隊今天與堪薩斯市皇家隊交手，紅人隊台灣好手林盛恩先發打6棒、指定打擊。

林盛恩2局下敲出中外野方向飛球出局，5局下敲出三壘方向飛球出局，6局下球隊0比2落後時，林盛恩敲出左外野方向適時安打、送回球隊第1分，接著發動腳程，連2次盜壘成功，再靠著隊友三壘打跑回分數。

林盛恩8局下選到保送上壘，9局下敲出中外野方向平飛球出局，今天總計4打數敲出1支安打，貢獻1分打點，跑出2次盜壘成功、有1得分，賽後打擊率2成67。

紅人隊今天比賽雖一度超前比分，但牛棚投手擋不住，終場以5比6不敵皇家隊。

林盛恩 紅人

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