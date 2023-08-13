MLB／靈魂出竅？運動家投手美技接球後逛大街 目送1支內野安

運動家隊今天以2：3輸給國民隊之戰，2局下出現離譜的play，運動家投手梅迪納（Luis Medina）接球後像是瞬間靈魂出竅一般，全無傳一壘的意圖，讓對手跑出一支內野安打，讓轉播球評看了都嚇歪，不懂他到底在幹嘛。

引起熱議的畫面出現在2局下，瓦格斯（Illdemaro Vargas）擔任首位打者，面對梅迪納99.8哩的直球，打回投手方向，梅迪納反應敏捷地接進手套，下一秒卻見他悠哉漫步跑向一壘，也無傳一壘的企圖，反觀瓦格斯則是全速衝刺。

等到瓦格斯即將上壘，梅迪納才清醒過來，趕緊加速衝向一壘，已經來不及阻止瓦格斯先一步踏到壘包，離譜畫面讓轉播球評驚呼：「到底在幹嘛？他沒要踩壘、也沒要傳球。」而瓦格斯最終也跑回國民此役的第1分。

出糗影片迅速在網路上瘋傳，球迷熱評：「先演出美技接球，然後忘記要完成剩下的play」，「各位觀眾，大聯盟本季最糗的領先者出現了」；梅迪納過去曾是洋基農場大物，也有球迷趁機酸起洋基，虧梅迪納似乎還沒「去基化」，留言「就像他從沒離開過洋基」。