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MLB／不是重播！太空人連兩戰11：3電天使 大谷徒留1暴力紀錄
天使隊一碰到太空人隊就沒輒，今天被暴打3個3分以上的大局，連續兩天都以3：11的比分輸給太空人；兩軍本季至今12場對戰，天使吞下3勝9敗。
大谷翔平擔任先發第2棒、指定打擊，4打數敲出1安打、2次三振。
面對太空人先發投手法蘭斯（J.P. France），大谷前兩打席都吞K，第6局則是從他手中敲出二壘打，後續靠連兩棒出局數換推進，跑回天使此役的第2分，第8局則是打向左外野牆邊進手套。
大谷這支二壘打擊球初速118.3哩，為他本季最快、大聯盟第2快紀錄，僅次於勇士隊歐森（Matt Olson）在1次開轟時所締造的118.6哩。
法蘭斯最終先發7局僅被敲4安打、失2分奪勝，天使則由左投安德森（Tyler Anderson）先發，投4.2局失7分吞敗。
安德森前3局未失分，第4局一開局就讓連4棒上壘、單局洩4分，包括塔克（Kyle Tucker）的三分砲，進入第5局繼續動盪，亞土維（Jose Altuve）的二壘打之後連兩保送形成滿壘，又是塔克的安打讓他失血，換投後續被迪亞茲（Yainer Diaz）敲安，多掉2分記在安德森帳上。
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