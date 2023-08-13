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MLB／歐森雙響砲衝上42轟 大谷翔平霸榜58天讓出首位

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
勇士主砲歐森（Matt Olson）今天單場雙響砲，累積42轟，「超車」大谷翔平，大谷近兩個月來首度讓出全壘打王寶座。 美聯社
勇士主砲歐森（Matt Olson）今天單場雙響砲，累積42轟，「超車」大谷翔平，大谷近兩個月來首度讓出全壘打王寶座。 美聯社

勇士、大都會隊今天一日兩戰，勇士在午場先以21：3、6轟碾爆對手，主砲歐森（Matt Olson）單場雙響砲，累積42轟，「超車」大谷翔平，大谷近兩個月來首度讓出全壘打王寶座。

勇士由新人維納斯（Allan Winans）先發，繳出一場7局僅被敲4安打、無失分好投，隊友則以瘋狂火力相挺，全場敲出22安、6轟。

歐森第6局敲三分砲、第8局敲陽春砲，本季第41、42轟相繼出爐，將40轟的大谷擠到第2，這是自6月16日後首度全壘打榜領先者的名字不是大谷翔平。

勇士領先差距大到推出野手登板，此役敲出4安打、5分打點的洛培茲（Nicky Lopez），9局上剛打了一發三分砲，9局下站上投手丘，開局的保送之後連抓3個出局數，用12球完成任務，連續兩年都在大聯盟留下投球成績，不同於前一次1局失2分，這次1局無失分。

洛培茲是本季第4位單場開轟且投球無失分的投手，另3人為大谷翔平、基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）、卡斯楚（Willi Castro）；此外，洛培茲成為1920年統計打點數據以來，第一位單場4安、5打點、投球無失分的選手。

勇士 大谷翔平 洛培茲

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