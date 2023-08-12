MLB／道奇6比1輕取洛磯奪6連勝 持續坐穩國聯西區龍頭
美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇今天於主場迎戰科羅拉多洛磯，強打弗利曼（Freddie Freeman）個人貢獻2分打點，幫助道奇以6比1擊敗洛磯，並寫下6連勝佳績。
道奇投手林恩（Lance Lynn）先發5局被敲4支安打掉1分非自責分，並送出9次三振、1次保送，加上隊友的火力支援，使他順利奪下個人本季第9場勝投。
林恩7月底從芝加哥白襪被交易至道奇，迄今他在道奇3場登板先發投了18局只掉5分，其中4分是自責分，且3場都拿下勝投。
洛磯左投龔柏（Austin Gomber）先發5局被敲8安失2分，表現中規中矩，但接續的後援投手放火，加上洛磯打線全場僅敲回一分，龔柏就吞下個人本季第9場敗投。
道奇今天贏球後，本季例行賽戰績來到69勝46敗，暫居國家聯盟西區龍頭；洛磯則來到45勝71敗，勝率在國家聯盟15隊中墊底。
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