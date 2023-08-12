MLB／勇士痛宰大都會 戰績持續獨走全聯盟

亞特蘭大勇士今天在客場迎戰紐約大都會，勇士中心打者萊里敲出3支安打並掃進2分打點，其中包括一支全壘打，助勇士以7比0大勝，球隊戰績持續是全聯盟第一。

除了萊里（Austin Riley）繳出好表現，他的隊友羅沙里歐（Eddie Rosario）也擊出2支安打並貢獻3分打點。

勇士投手莫頓（Charlie Morton）先發5局被打3安無失分，並送出4次三振、7次保送，加上隊友提供火力支援，讓他順利奪下個人本季第11場勝投。

大都會投手馬吉爾（Tylor Megill）先發5.1局被打9安掉6分，其中5分是自責分，狀況相當不理想，且大都會打線得分效率極差，全場敲出7支安打都沒拿下分數，最終馬吉爾苦吞個人本季第6場敗投。

勇士今天贏球後，本季例行賽戰績來到73勝41敗，暫居國家聯盟東區龍頭，同時也是全聯盟戰績最佳球隊；大都會成績則來到52勝63敗，在國家聯盟東區排第4名。