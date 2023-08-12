MLB／太空人辛格頓相隔8年開轟 背後藏浪子回頭故事

浪子回頭的故事今晚在太空人隊主場上演，曾經3年沒比賽的辛格頓（Jon Singleton），不僅轟出相隔8年又13天的全壘打，還演出單場雙響砲，有趣的是，他的上一支全壘打也是棒打天使隊。

太空人今天以11：3血洗天使隊，辛格頓就貢獻3支安打、5分打點，先在2局下敲出一發等待超過8年的三分砲，下一轟只隔26分鐘，3局下又轟出兩分砲。

Jon Singleton just hit his first MLB homer since 2015 and pimped the hell out of it



pic.twitter.com/RM2YDo0fYp — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2023年8月12日

Jon Singleton making up for lost time. 2-run homer. His 2ND today pic.twitter.com/TyIM5PdQ1V — Michael Schwab (@michaelschwab13) 2023年8月12日

賽後談起久違的全壘打，辛格頓表示，中間的辛苦回憶浮現在腦海，「感覺很棒，我不知道該說什麼，只是很高興能夠幫助球隊贏球。」

生涯相隔8年又13天開轟，辛格頓的間隔開轟時間，是自2015年投手皮維（Jake Peavy）相隔9年52天開轟後最久，野手來說則要追溯到年貝利亞德（Rafael Belliard）從1987到1997年的相隔10年又144天開轟。

超過8年以上開轟又是單場雙響砲，辛格頓更是史上第一人，他表示，自己是鎖定滑球去攻擊，前幾天被叫上大聯盟時，根本沒想過會有這樣的場景，「每天就是專注準備，等待最好的結果。」

辛格頓生涯首轟是在2014年6月4日，在今天之前的全壘打要追溯到2015年7月30日，今天則是他生涯第一次雙響砲，根據ESPN紀錄，這4轟全部都是對天使敲出。

辛格頓當年原本是備受期待的打者，曾與太空人簽下5年1000萬美元合約，然而效力太空人期間打得掙扎，又遇到使用大麻問題，在2018年被釋出，接下來他離開球壇一度改開健身房。

只不過2021年辛格頓又回到墨西哥聯盟開始打球，並在2022年獲得釀酒人隊小聯盟合約，今年進入大聯盟40人名單後，又因位置問題被DFA，被太空人撿回，在3A出賽33場敲出12轟，於是在本月9日被升上大聯盟，再寫傳奇故事。