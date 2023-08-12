MLB／大谷翔平敲安破低潮 坐看天使投手遭太空人凌虐

天使隊日籍好手大谷翔平今天雖然敲破個人連10打席無安打的低潮，然而沒辦法登板的他，只能眼看慘案發生，天使隊以3：11慘遭太空人隊血洗，敲出雙響砲的辛格頓（Jon Singleton）更成為此戰主角。

大谷翔平前天才登板拿下本季第10勝也幫天使取得2連勝，經過1天休兵，今天大谷先發指定打擊、第2棒，前2打數是二壘滾地出局、三振，直到6局上才敲出安打，天使隊也在該局攻下全場第3分，另外8局上則又遭到三振，4打數1安打。

然而天使隊得分遠遠不夠，先發投手德梅斯（Reid Detmers）僅投2.1局就被敲7支安打，狂失7分，接手的羅森柏格（Kenny Rosenberg）奮力撐了5局為球隊節省牛棚，但也丟掉4分。

太空人一壘手辛格頓單場雙響，他前一轟已是8年前，這是2轟只間隔26分鐘。 法新社

太空人隊全場15支安打猛攻，一壘手辛格頓是最大亮點，全場3安打、5分打點，2局下炸裂的三分砲，是個人相隔8年又13天再次開轟，下一轟只等了26分鐘，3局下再轟出兩分砲。

辛格頓原本是備受期待的大物，2011年到2017年曾加盟太空人隊，然而因多次使用大麻被驗出，太空人隊最終決定釋出，辛格頓一度放棄棒球，但2022年重返美職小聯盟，今年先在釀酒人隊升上大聯盟，之後重回老東家，在今天敲出久違的全壘打。