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MLB／洋基先發輪值噩耗！柯特斯再進傷兵名單本季恐報銷

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊先發投手「小鬍子」柯特斯（Nestor Cortes）近期重返球隊，不過僅先發出賽1場，就傳出將因左肩肌腱扭傷再度進入15日傷兵名單，本賽季恐將提早關機。 法新社
洋基隊先發投手「小鬍子」柯特斯（Nestor Cortes）近期重返球隊，不過僅先發出賽1場，就傳出將因左肩肌腱扭傷再度進入15日傷兵名單，本賽季恐將提早關機。 法新社

洋基隊先發投手「小鬍子」柯特斯（Nestor Cortes）近期重返球隊，不過僅先發出賽1場，就傳出將因左肩肌腱扭傷再度進入15日傷兵名單，本賽季恐將提早關機。

柯特斯上週才剛從傷兵名單內回歸，首場先發就是面對太空人，主投4局失1分，僅被亞土維（Jose Altuve）敲出1發陽春砲，飆出8次三振。當時洋基主帥布恩（Aaron Boone）更向媒體表示，「這就是柯特斯最好的狀態」

柯特斯今日受訪表示自己也不太清楚，「我們還沒取得更詳細的內容。我到達球場後得知了檢查結果，我唯一被告知的事情就是我接下來4周都不能投球。其餘不得而知，一切都取決於康復的感覺如何。」

布恩也表示柯特斯一切都將從頭，「確實令人失望，替柯特斯感到難過，你需要三到四個星期不投球，然後幾乎要從頭開始，幾星期後我們再看情況如何。」

柯特斯去年拿下12勝4敗，防禦率為2.44，並首次入選明星賽。不過今年因傷狀態下滑，12場先發僅投63.1局，戰績5勝2敗、防禦率高達4.97。

太空人 肌腱 洋基 Nestor Cortes Jose Altuve

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