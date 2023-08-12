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MLB／連6年進傷兵的塞爾歸隊 4.2局好投被陽春砲破功

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
連續6年進入傷兵名單的紅襪隊強投塞爾（Chris Sale）今天傷癒歸隊，投出一場近乎完美的比賽，前4.2局沒讓人上壘，還有7次三振。 路透社
連續6年進入傷兵名單的紅襪隊強投塞爾（Chris Sale）今天傷癒歸隊，投出一場近乎完美的比賽，前4.2局沒讓人上壘，還有7次三振。 路透社

連續6年進入傷兵名單的紅襪隊強投塞爾（Chris Sale）今天傷癒歸隊，投出一場近乎完美的比賽，前4.2局沒讓人上壘，還有7次三振，直到被一發全壘打破功，而紅襪隊最終以5：2擊敗老虎隊，塞爾4.2局失2分的表現無緣勝投。

塞爾今年因為左肩傷勢，6月2日就進入傷兵名單，到今天重返投手丘，開賽面對前14人次都讓對手出局，然而面對第15人次、卡本特（Kerry Carpenter），塞爾一顆滑球被打成陽春砲，0失分、0上壘一併中斷。

接著塞爾又對貝茲（Javier Baez）投出觸身球，總教練柯拉（Alex Cora）上來將他換下場，此時紅襪隊4：1領先，塞爾退場時接受芬威球場球迷的歡呼聲致意。

只不過塞爾留在壘上的跑者還是成了失分，最終成績是58球投4.2局，被敲1支安打，另有1次觸身球，丟掉2分，投出7次三振，最快球速來到96.5哩。

塞爾過去曾7次入選明星賽，在2019年之前累積103勝62敗、防禦率2.89，但接下來表現逐漸下滑，加上今天，本季12場先發是5勝2敗、防禦率4.38，受傷之前有復甦跡象，傷前的6場先發是4勝0敗、防禦率2.25。

紅襪 明星賽

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