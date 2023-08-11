MLB／19歲火球男放棄韓職 轉投大聯盟獲道奇青睞

韓國高中火球男張賢碩（Hyun-Suk Jang）被外界認為是職棒首輪大熱門，不過後面他放棄加入職棒，轉向挑戰大聯盟，近期也傳來好消息，道奇與張賢碩達成簽約協議，簽約金達90萬美元。

現年19歲的張賢碩甫從馬山龍馬高中畢業，身高190公分、體重90公斤，除了有顆高達97英里的四縫線速球外，張賢碩還擁有滑球、曲球、變速球和最近流行的新球種橫掃球(sweeper)，今年張賢碩更被選入杭州亞運代表隊，也是名單上最年輕的球員。

The Dodgers are closing in on the signing of 19-year-old Korean pitcher Hyun-suk Jang, per multiple reports



Jang will forgo the KBO in order to pursue MLB ⚾️ pic.twitter.com/0N7cA3RBG7 — B/R Walk-Off (@BRWalkoff) 2023年8月9日

先前道奇將小聯盟右投手馬丁尼茲（Maximo Martinez）與巴帝斯塔（Aldrin Batista）轉賣到白襪換來國際簽約金額度，就是希望能開出張賢碩滿意的簽約金。

目前仍不清楚張賢碩將從哪個層級開始，不過預計他的排名很可能位在道奇農場前30名的位置，預計在20~30名的分段內。