MLB／19歲火球男放棄韓職 轉投大聯盟獲道奇青睞
韓國高中火球男張賢碩（Hyun-Suk Jang）被外界認為是職棒首輪大熱門，不過後面他放棄加入職棒，轉向挑戰大聯盟，近期也傳來好消息，道奇與張賢碩達成簽約協議，簽約金達90萬美元。
現年19歲的張賢碩甫從馬山龍馬高中畢業，身高190公分、體重90公斤，除了有顆高達97英里的四縫線速球外，張賢碩還擁有滑球、曲球、變速球和最近流行的新球種橫掃球(sweeper)，今年張賢碩更被選入杭州亞運代表隊，也是名單上最年輕的球員。
先前道奇將小聯盟右投手馬丁尼茲（Maximo Martinez）與巴帝斯塔（Aldrin Batista）轉賣到白襪換來國際簽約金額度，就是希望能開出張賢碩滿意的簽約金。
目前仍不清楚張賢碩將從哪個層級開始，不過預計他的排名很可能位在道奇農場前30名的位置，預計在20~30名的分段內。
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