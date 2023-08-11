MLB／傷癒歸隊繳5局好投 道奇克蕭開心喊：能回來太棒了

道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）今日傷癒歸隊擔任先發，今日面對洛磯打線，主投5局僅失1分無關勝敗，賽後道奇以2:1逆轉收下勝利。回到熟悉的道奇體育場投球，賽後克蕭開心直呼，「能夠回來真是太棒了。」

克蕭自6月底因左肩痠痛就未能上場比賽，在上週的最後一場模擬賽中，他只投了四局。不過今日回到大聯盟賽場，克蕭輕輕鬆鬆吃下五局的任務，送出4次三振，唯一的失分是被洛磯蒙特洛（Elehuris Montero）敲出陽春砲，後面剩下的局數則交由亞布洛（Ryan Yarbrough）和葛拉泰羅（Brusdar Graterol）處理。

「能夠回來真是太棒了，」克蕭賽後開心表示，「你希望成為這裡所有發生的事情的一部分。你想幫助你的球隊獲勝。回到球場上的感覺很棒，很高興能回到道奇體育場，我不認為這些機會是理所當然的。」

值得一提的是，過去以直、滑球為主，曲球為輔的克蕭，今日也投出了3顆變速球，其中一顆甚至成功三振掉蒙特洛。上一次克蕭用變速球三振打者，要追溯至2018年5月31日，當時面對到費城人打者赫南德茲（Cesar Hernandez）。

Oh, how we missed you Kershaw 🥹 pic.twitter.com/c8Ergk4oT9 — SportsNet LA (@SportsNetLA) 2023年8月11日

根據大聯盟官網報導，今天賽前，克蕭本季僅投出8顆，自2022年後，克蕭也才投出19顆變速球而已。