快訊

老夫婦賣房進高級養老院「有溫泉和劇院」 入住才發現都不能用想退了

賣一級毒品只能判無期、死刑太嚴？ 憲法法庭今判違憲：2年內應修法

賴清德明出訪過境美國 共軍同一日在東海展開3天軍演

MLB／巨人雙胞胎數據幾乎相同！官網：共享DNA和ERA

聯合新聞網／ 綜合報導
哥哥太勒羅傑斯(左)、弟弟泰勒羅傑斯(右)。 美聯社
哥哥太勒羅傑斯(左)、弟弟泰勒羅傑斯(右)。 美聯社

巨人隊開季前簽下牛棚左投太勒羅傑斯（Taylor Rogers），終於和雙胞胎弟弟泰勒羅傑斯（Tyler Rogers）當隊友。本季兄弟倆表現都很出色，大聯盟官網發現兩人的數據十分相似，直言他們共享DNA，也共享ERA。

巨人目前已經打115場比賽，弟弟防禦率為2.54，投出45次三振，每局被上壘率1.09；哥哥防禦率2.52，投出46次三振，每局被上壘率1.09，兩人成績幾乎相同。官網強調，這是羅傑斯兄弟首度在同隊打球，他們都以後援出賽超過40場，這不是小樣本數據。

官網也點出兩人數據不同的地方，低肩側投的弟弟出賽比較頻繁，本季每九局三振率僅7.1；左投的哥哥則是10.5，因此弟弟少投17.1局，兩人的三振數仍相當接近。

文末指出，他們不太可能繼續保持這樣的數據，但如果他們做到，這可能是前運動家隊外野手戴維斯（Kheis Davis）連4季打擊率0.247後，最酷的奇怪數據。

巨人

相關新聞

MLB／想看大谷拚「投打六冠王」 超狂數據網友直呼太荒謬

天使二刀流球星大谷翔平昨役先發碰上巨人，靠著隊友力挺拿下第10勝，締造大聯盟史無前例的連兩季「10勝、10轟」壯舉，美國推特棒球網紅「投球忍者（Pitching Ninja）」弗萊曼（Rob Frie

MLB／張育成遭DFA深夜IG吐心聲 將另找場地練習

旅美好手張育成昨天遭到紅襪隊指定讓渡（DFA），深夜透過IG向關心他的球迷表達感謝，他抱持正向，期待讓自己更進步，迎接接...

MiLB／林昱珉農場排名飆升第5 響尾蛇投手前面只剩1人

大聯盟季中更新百大新秀及各隊農場前30排名，台將共5人入榜，林昱珉的竄升速度最快，從開季前的第13升至第5，排名在響尾蛇...

MLB／轉戰遊騎兵身手回春 薛則嘆被交易是意料之外

塞揚強投薛則（Max Scherzer）季中被大都會轉賣到遊騎兵後，持續繳出優質好投，近期他本人重提交易大限前的風波，表示當初都在意料之外。 大都會隊在季中交易大限前將薛則送出，換回遊騎兵隊農場

MLB／「故事哥」歸隊後換「拍賣哥」！紅襪塞爾先發戰老虎

繼「故事哥」史托瑞（Trevor Story）傷癒歸隊後，今日又傳來好消息，紅襪明星左投「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）將在明日歸隊，並擔任老虎系列戰的首場先發。 塞爾上次出賽得追朔到美國

MLB／皇家捕手傳歪判紅襪跑者妨礙守備 柯拉建議放2個壘包

紅襪隊今天以2：0擊敗皇家隊之戰，贏球賽後卻有一次判決引起討論，5局下紅襪捕手麥奎爾（Reese McGuire）擊出軟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦