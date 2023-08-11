MLB／巨人雙胞胎數據幾乎相同！官網：共享DNA和ERA

巨人隊開季前簽下牛棚左投太勒羅傑斯（Taylor Rogers），終於和雙胞胎弟弟泰勒羅傑斯（Tyler Rogers）當隊友。本季兄弟倆表現都很出色，大聯盟官網發現兩人的數據十分相似，直言他們共享DNA，也共享ERA。

巨人目前已經打115場比賽，弟弟防禦率為2.54，投出45次三振，每局被上壘率1.09；哥哥防禦率2.52，投出46次三振，每局被上壘率1.09，兩人成績幾乎相同。官網強調，這是羅傑斯兄弟首度在同隊打球，他們都以後援出賽超過40場，這不是小樣本數據。

官網也點出兩人數據不同的地方，低肩側投的弟弟出賽比較頻繁，本季每九局三振率僅7.1；左投的哥哥則是10.5，因此弟弟少投17.1局，兩人的三振數仍相當接近。

文末指出，他們不太可能繼續保持這樣的數據，但如果他們做到，這可能是前運動家隊外野手戴維斯（Kheis Davis）連4季打擊率0.247後，最酷的奇怪數據。