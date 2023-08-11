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MLB／皇家捕手傳歪判紅襪跑者妨礙守備 柯拉建議放2個壘包

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
皇家捕手傳往一壘時傳偏導致掉球，但紅襪跑者因跑在線內被判妨礙守備、自動出局。 截圖自影片
皇家捕手傳往一壘時傳偏導致掉球，但紅襪跑者因跑在線內被判妨礙守備、自動出局。 截圖自影片

紅襪隊今天以2：0擊敗皇家隊之戰，贏球賽後卻有一次判決引起討論，5局下紅襪捕手麥奎爾（Reese McGuire）擊出軟弱滾地球，捕手接球後傳一壘傳偏，但麥奎爾因跑在線內被判妨礙守備、自動出局，紅襪教頭柯拉（Alex Cora）上場短暫爭論後摸摸鼻子認栽。

判決出現在5局下，麥奎爾擔任首位打者，打向三壘邊線的軟弱滾地球，由捕手佛明（Freddy Fermin）接球後傳向一壘，但這球傳歪，一壘手培瑞茲（Salvador Perez）也未能補救，讓球從手套擦邊過，然而裁判隨後判決麥奎爾妨礙守備。

柯拉當時上場了解狀況，得到裁判回應是因麥奎爾跑在壘線內，「那一球不容易，我的意思是，類似這樣的狀況出現或是捕手漏球時，選手通常都是這樣跑的，他們很難跑在線上，這是長年來的狀況，馬丁尼茲（Dave Martinez，國民隊總教練）在2019年世界大賽和今年也都聊過這件事。」

儘管這樣的判例不算常見，但柯拉也提出自己的見解，認為像壘球所使用的雙色壘包，可以避免類似狀況再次出現。

紅襪 培瑞茲 馬丁尼茲

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