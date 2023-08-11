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MLB／想看大谷拚「投打六冠王」 超狂數據網友直呼太荒謬

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷6項投打數據居聯盟前6，讓網友期待見到史上首位「6冠王」。 美聯社
大谷6項投打數據居聯盟前6，讓網友期待見到史上首位「6冠王」。 美聯社

天使二刀流球星大谷翔平昨役先發碰上巨人，靠著隊友力挺拿下第10勝，締造大聯盟史無前例的連兩季「10勝、10轟」壯舉，美國推特棒球網紅「投球忍者（Pitching Ninja）」弗萊曼（Rob Friedman）就列出大谷翔平在6項投打數據均榜上有名，讓網友「超扯」，更期待大谷有機會拿下6冠王的殊榮。

弗萊曼先是在推特分享大谷投打數據的排名。在投球方面，大谷的勝場排名美聯勝投排第6，防禦率3.17位居第4、、奪三振165次則排第3；打擊方面40轟在美聯居冠、83分打點第3、打擊率0.306同樣也是第3，6項數據都在排行榜上前6名。

底下網友紛紛對此表態，直呼，「不可能!」、「大谷翔平是我們不關心外星人的原因」、「毫無疑問他是我見過最強的棒球員」、「這傢伙真的是歷史最偉大棒球員了吧」、「這簡直太荒謬」

日本野球媒體《Full-Count》同樣報導大谷六冠王的可能性，並在文章內引述美國數據公司《Codify baseball》的推文，直呼大谷的表現簡直荒謬至極。文章內認為大谷目前打擊的數據都名列前三，比起投球，打擊更有爭取三冠王的資格。

《Full-Count》同時也提到大谷打擊的兩大亮點，安打數上以130支位居美聯第3，整體攻擊指數（OPS）1.076甚至是美聯第一。大谷在剩下的兩個月只要持續保持投打表現，也許真的有機會拿下六冠王也說不定。

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