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MLB／從牛棚出發一樣被打爆 洋基塞佛里諾沮喪：最糟糕的一季

聯合新聞網／ 綜合報導
塞佛里諾（Luis Severino）近期受訪時甚至坦言，本季是他生涯最糟糕的一季。 美聯社
塞佛里諾（Luis Severino）近期受訪時甚至坦言，本季是他生涯最糟糕的一季。 美聯社

塞佛里諾（Luis Severino）本季表現大幅退化，昨天對白襪之戰改從牛棚出發，依舊改善不了被打爆的局面，賽後也對自己的表現相當沮喪，坦言本季是他生涯最糟糕的一季。

塞韋里諾今年因背傷問題直到5月底才正式復出，出賽共14場投63.2局，防禦率高達8.06、WHIP1.88、FIP(投手獨立防禦率)6.64、K9值7.9等數據都是生涯最差。

塞佛里諾接受《SNY》記者馬丁尼茲（Phillip Martinez）訪問時談到自己的困境，「我正在經歷棒球生涯中最糟的一年。但我必須繼續投球。我不會停在這裡。我只會繼續努力讓自己變得更好。」

由於塞佛里諾本季在首局的防禦率高達13.85，洋基決定在昨日對陣白襪的比賽中，使用漢彌爾頓（Ian Hamilton）來擔任OPENER（假先發），不過事實證明這沒有用，塞佛里諾接替登板後仍然像是發球機，僅投2局被敲5支安打失4分，最後也承擔本場敗投。

「我認為改從牛棚出發是個好主意」，塞佛里諾表示，「我在第一局一直都會有問題發生，所以他們試圖讓我在第二局出發，看看是否會發生什麼改變。不過問題依舊存在。但就像我說的，我會繼續努力讓自己更好。」

洋基先發投手人手短缺但也沒有太多選擇，塞佛里諾和柯特斯（Nestor Cortes）本季狀況不佳，洛登（Carlos Rodon）、蒙塔斯（Frankie Montas）和吉爾（Luis Gil）因傷高掛免戰牌，赫曼（Domingo German）的酗酒問題讓他整季報銷，僅剩王牌投手柯爾（Gerrit Cole）苦苦支撐。

牛棚 洋基 Nestor Cortes Gerrit Cole Domingo

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