MiLB／林昱珉農場排名飆升第5 響尾蛇投手前面只剩1人

大聯盟季中更新百大新秀及各隊農場前30排名，台將共5人入榜，林昱珉的竄升速度最快，從開季前的第13升至第5，排名在響尾蛇隊體系內為投手第2高、左投最高。

大聯盟前一次公布榜單為開季前，隨著排名前10已有7人跨過新人門檻（130打數、50局、登錄45天），從這份榜單中「畢業」，加上交易大限前的轉隊，官網今天公布更新後的榜單態勢。

林昱珉的竄升速度「有感」，他在去年未進榜、季前排在第13，如今再竄升至第5，農場內排名在他前面的投手只剩2020年第5輪選進的右投普法特（Brandon Pfaadt）。

今年6月剛與紅人隊簽約的林盛恩，排名農場第20，位置標示同時有游擊、外野、右投，球探報告列出他身為投、打的分數，身為野手時打擊50分、力量40分、跑速60分、臂力60分、守備50分，整體成績為45分，身為投手時則是直球55分、滑球50分、變速球45分、控球50分，整體分數40分。

李灝宇季前在費城人農場排名第5，交易轉戰老虎隊後，目前在農場第8；此外，潘文輝在費城人體系排名第21，鄭宗哲則是排在第23。