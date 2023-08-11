快訊

影／神明難阻！3輛怪手當著保生大帝的面 強拆冬山慈濟祖宮

高雄台鋁深夜接管秀泰影城！秀泰「五點聲明」反控侵損商譽

藝人馬國畢今凌晨酒駕被抓 酒測值曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MiLB／林昱珉農場排名飆升第5 響尾蛇投手前面只剩1人

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大聯盟季中更新百大新秀及各隊農場前30排名，台將共5人入榜，林昱珉的竄升速度最快，排名在響尾蛇隊體系內為投手第2高、左投最高。 截圖自推特
大聯盟季中更新百大新秀及各隊農場前30排名，台將共5人入榜，林昱珉的竄升速度最快，排名在響尾蛇隊體系內為投手第2高、左投最高。 截圖自推特

大聯盟季中更新百大新秀及各隊農場前30排名，台將共5人入榜，林昱珉的竄升速度最快，從開季前的第13升至第5，排名在響尾蛇隊體系內為投手第2高、左投最高。

大聯盟前一次公布榜單為開季前，隨著排名前10已有7人跨過新人門檻（130打數、50局、登錄45天），從這份榜單中「畢業」，加上交易大限前的轉隊，官網今天公布更新後的榜單態勢。

林昱珉的竄升速度「有感」，他在去年未進榜、季前排在第13，如今再竄升至第5，農場內排名在他前面的投手只剩2020年第5輪選進的右投普法特（Brandon Pfaadt）。

今年6月剛與紅人隊簽約的林盛恩，排名農場第20，位置標示同時有游擊、外野、右投，球探報告列出他身為投、打的分數，身為野手時打擊50分、力量40分、跑速60分、臂力60分、守備50分，整體成績為45分，身為投手時則是直球55分、滑球50分、變速球45分、控球50分，整體分數40分。

李灝宇季前在費城人農場排名第5，交易轉戰老虎隊後，目前在農場第8；此外，潘文輝在費城人體系排名第21，鄭宗哲則是排在第23。

費城人 大聯盟 林昱珉

延伸閱讀

MiLB／海盜台雙雄2A鄭宗哲雙重賽敲3安 1A陳柏毓4.2局飆12K

MiLB／陳聖平蹲低再跳升上2A 與林昱珉再度當隊友

MiLB／林昱珉2A先發5局飆8次三振 陳柏毓高階1A挨2轟

MiLB／林昱珉7局優質先發 2A出賽2連勝防禦率1.38

相關新聞

MLB／張育成遭DFA深夜IG吐心聲 將另找場地練習

旅美好手張育成昨天遭到紅襪隊指定讓渡（DFA），深夜透過IG向關心他的球迷表達感謝，他抱持正向，期待讓自己更進步，迎接接...

MiLB／林昱珉農場排名飆升第5 響尾蛇投手前面只剩1人

大聯盟季中更新百大新秀及各隊農場前30排名，台將共5人入榜，林昱珉的竄升速度最快，從開季前的第13升至第5，排名在響尾蛇...

MiLB／李灝宇轉隊首轟是3分砲 推進連12場敲安

台灣「怪力男」李灝宇轉隊至老虎隊高階1A，維持穩定打擊手感，今天更轟出轉隊後首轟，一發先馳得點的3分砲，幫助球隊以6：2...

MLB／大谷是獨角獸 水手CEO：會看、會聊但不必然入手

大谷翔平將在季後成為自由球員，當年為了他到處籌簽約金額度卻成空的水手隊，是否能把握第二次的機會？球團總裁史丹頓（John...

MLB／勇士歐森第40轟出爐 與大谷翔平並列全壘打王

勇士隊重砲歐森（Matt Olson）今天轟出本季第40發全壘打，和天使隊大谷翔平並列大聯盟全壘打王，打點則推進到101分，只花113場就有40轟與100打點也寫下難得紀錄。 勇士今天面對海盜隊

MLB／從牛棚出發一樣被打爆 洋基塞佛里諾沮喪：最糟糕的一季

塞佛里諾（Luis Severino）本季表現大幅退化，昨天對白襪之戰改從牛棚出發，依舊改善不了被打爆的局面，賽後也對自己的表現相當沮喪，坦言本季是他生涯最糟糕的一季。 塞韋里諾今年因背傷問題直

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦