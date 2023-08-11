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MLB／教士4連敗後召開球員會議 馬恰多怒噴：不能接受

聯合新聞網／ 綜合報導
教士昨日以1:6不敵水手後苦吞4連敗，外卡之路遭遇重創。根據消息指出，教士全員在賽後召開球隊會議，檢討球隊出了甚麼問題。 路透社
教士昨日以1:6不敵水手後苦吞4連敗，外卡之路遭遇重創。根據消息指出，教士全員在賽後召開球隊會議，檢討球隊出了甚麼問題。 路透社

教士昨日以1:6不敵水手後苦吞4連敗，外卡之路遭遇重創。根據消息指出，教士全員在賽後召開球隊會議，檢討球隊出了甚麼問題。

教士前日碰上水手開箱新秀漢考克(Emerson Hancock)，不過整條打線僅敲出2支安打打回1分，如此糟糕的表現也讓明星三壘手馬恰多（Manny Machado）直呼，「不能接受。」

馬恰多表示，「我想說的是他有幾球投的很甜，我們只是沒能利用好機會。事實是我們今天的表現比我們實際上還要更差勁。」賽後，教士集合所有隊員，召開球隊會議。

教士苦吞4連敗，索托（Juan Soto）也抨擊球隊糟糕的表現，「我們必須打的像一支球隊。我們必須每天都努力拚搏，每個打席都要全力以赴。我們的表現真的很不穩定。有些時候我們能做到，但有些時候我們沒辦法辦到。我們必須每天都這樣做。就像這個系列賽一樣，我們就這樣放棄了。真的，我們就是放棄，而不是選擇繼續奮鬥，繼續努力。我們必須忘記昨天，繼續向前。」

教士隊去年止步國聯冠軍戰後，休賽季持續補進多名好手，交易大限前也補上一壘手與先發空缺，不過目前僅拿下55勝60敗，國聯外卡落後最後一席還有4.5場勝差，與預期相差甚遠。

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