聽新聞
test
0:00 / 0:00
MiLB／李灝宇轉隊首轟是3分砲 推進連12場敲安
台灣「怪力男」李灝宇轉隊至老虎隊高階1A，維持穩定打擊手感，今天更轟出轉隊後首轟，一發先馳得點的3分砲，幫助球隊以6：2擊敗道奇隊高階1A。
李灝宇在交易大限前被費城人隊交易至老虎，今天迎來第6場出賽，先發第1棒、游擊手，首打席敲出三壘滾地出局，但3局上面對先發投手崔玄一，一棒轟出左外野三分砲，幫助球隊打開5分大局。
後面3打數李灝宇雖然沒有建功，一次飛球、一次滾地出局，另一次是滾地球造成跑者出局、自己野手選擇上壘，總計5打數1安打。
這發全壘打是李灝宇轉隊首轟、本季第6轟，來到老虎隊6場比賽都有敲安，加上原本費城人隊，已經連續12場敲安，本季打擊率2成80，在老虎隊的打擊率是2成50。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言