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MiLB／李灝宇轉隊首轟是3分砲 推進連12場敲安

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台灣「怪力男」李灝宇轉隊至老虎隊高階1A，維持穩定打擊手感，今天更轟出轉隊後首轟。 截圖自影片
台灣「怪力男」李灝宇轉隊至老虎隊高階1A，維持穩定打擊手感，今天更轟出轉隊後首轟。 截圖自影片

台灣「怪力男」李灝宇轉隊至老虎隊高階1A，維持穩定打擊手感，今天更轟出轉隊後首轟，一發先馳得點的3分砲，幫助球隊以6：2擊敗道奇隊高階1A。

李灝宇在交易大限前被費城人隊交易至老虎，今天迎來第6場出賽，先發第1棒、游擊手，首打席敲出三壘滾地出局，但3局上面對先發投手崔玄一，一棒轟出左外野三分砲，幫助球隊打開5分大局。

後面3打數李灝宇雖然沒有建功，一次飛球、一次滾地出局，另一次是滾地球造成跑者出局、自己野手選擇上壘，總計5打數1安打。

這發全壘打是李灝宇轉隊首轟、本季第6轟，來到老虎隊6場比賽都有敲安，加上原本費城人隊，已經連續12場敲安，本季打擊率2成80，在老虎隊的打擊率是2成50。

老虎 費城人 道奇

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