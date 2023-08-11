MLB／勇士歐森第40轟出爐 與大谷翔平並列全壘打王
勇士隊重砲歐森（Matt Olson）今天轟出本季第40發全壘打，和天使隊大谷翔平並列大聯盟全壘打王，打點則推進到101分，只花113場就有40轟與100打點也寫下難得紀錄。
勇士今天面對海盜隊，歐森3局上從哈奇（Thomas Hatch）手中擊出中外野方向陽春砲，這球的擊球初速達107.3英里（約173公里）、飛行距離427英尺，這是他個人本季第40轟，追上大谷翔平，兩人並列大聯盟全壘打王。
歐森也成為史上第13位球隊前113場比賽，就打出40轟、100分打點成績的球員。對此歐森表示，「能和這些名字相提並論的感覺真的很酷。我不會注意這些，只是努力贏比賽，有些事就自然發生了。」
另外，歐森也成為勇士隊史單季最快40轟的球員，原紀錄是瓊斯（Andruw Jones）保持，他在2005年賽季第126場比賽打出第40轟。
不過勇士今天以5：7不敵海盜，最近6場2勝4敗，本季戰績72勝41敗仍是大聯盟第1。歐森今天5打數2安打，本季已累積40轟、101分打點，打擊率0.267，整體攻擊指數（OPS）0.980。
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