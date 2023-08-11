MLB／勇士歐森第40轟出爐 與大谷翔平並列全壘打王

勇士隊重砲歐森（Matt Olson）今天轟出本季第40發全壘打，和天使隊大谷翔平並列大聯盟全壘打王，打點則推進到101分，只花113場就有40轟與100打點也寫下難得紀錄。

勇士今天面對海盜隊，歐森3局上從哈奇（Thomas Hatch）手中擊出中外野方向陽春砲，這球的擊球初速達107.3英里（約173公里）、飛行距離427英尺，這是他個人本季第40轟，追上大谷翔平，兩人並列大聯盟全壘打王。

Matt Olson goes to dead center for No. 40! pic.twitter.com/xnp1hjJxMi — MLB (@MLB) 2023年8月10日

歐森也成為史上第13位球隊前113場比賽，就打出40轟、100分打點成績的球員。對此歐森表示，「能和這些名字相提並論的感覺真的很酷。我不會注意這些，只是努力贏比賽，有些事就自然發生了。」

Players with 40 HRs and 100 RBIs through team's first 113 games: Matt Olson, Babe Ruth (4 times), Mickey Mantle (twice), Sammy Sosa (twice), Mark McGwire (twice), David Ortiz, Roger Maris, Aaron Judge, Hank Greenberg, Hack Wilson Luis Gonzalez, Jimmie Foxx and Chris Davis — Mark Bowman (@mlbbowman) 2023年8月10日

另外，歐森也成為勇士隊史單季最快40轟的球員，原紀錄是瓊斯（Andruw Jones）保持，他在2005年賽季第126場比賽打出第40轟。

不過勇士今天以5：7不敵海盜，最近6場2勝4敗，本季戰績72勝41敗仍是大聯盟第1。歐森今天5打數2安打，本季已累積40轟、101分打點，打擊率0.267，整體攻擊指數（OPS）0.980。