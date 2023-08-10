MLB／紅襪超車洋基 史托瑞近兩戰吞6K卻遭酸「致敬張育成」
近期傷癒歸隊的「故事哥」史托瑞（Trevor Story）今日表現仍舊低迷，4打數吞3K，不過紅襪今日4局下靠著佛度戈（Alex Verdugo）和馬奎爾（Reese McGuire）安打超前比數，最後以4:3氣走皇家，戰績正式超車洋基，擺脫美東爐主位置。
皇家2局上靠著梅蘭德斯（MJ Melendez）陽春砲率先取得領先，不過紅襪卡薩斯（Triston Casas）不甘示弱敲出全壘打追平，4上梅蘭德斯再度開轟將比數超前，不過紅襪打線同樣在下半局有所回應，佛度戈敲出二壘安打帶有2分打點，馬奎爾則是補上一支一壘安打將比數擴大到4：2。
雖然皇家在9上靠著費爾明（Freddy Fermin）追到剩1分差，不過紅襪終結者簡森（Kenley Jansen）後續仍穩穩拿下出局數，成功收下本季第25次的救援成功。
而明星游擊手史托瑞，今日則擔任球隊指定打擊，4打數沒有安打還苦吞3K，如此糟糕的表現也被網友大酸，「史托瑞是不是透過這幾次打擊來致敬張育成的打擊能力？」「我希望史托瑞不要再模仿張育成了，感謝。」
不過取代張育成的雷耶斯（Pablo Reyes）今日擔任先發游擊手，防守上有雙殺表現，攻擊方面則繳出猛打賞，3打數敲出3安打，有一次盜壘失敗。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言