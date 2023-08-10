MLB／紅襪超車洋基 史托瑞近兩戰吞6K卻遭酸「致敬張育成」

近期傷癒歸隊的「故事哥」史托瑞（Trevor Story）今日表現仍舊低迷，4打數吞3K，不過紅襪今日4局下靠著佛度戈（Alex Verdugo）和馬奎爾（Reese McGuire）安打超前比數，最後以4:3氣走皇家，戰績正式超車洋基，擺脫美東爐主位置。

皇家2局上靠著梅蘭德斯（MJ Melendez）陽春砲率先取得領先，不過紅襪卡薩斯（Triston Casas）不甘示弱敲出全壘打追平，4上梅蘭德斯再度開轟將比數超前，不過紅襪打線同樣在下半局有所回應，佛度戈敲出二壘安打帶有2分打點，馬奎爾則是補上一支一壘安打將比數擴大到4：2。

雖然皇家在9上靠著費爾明（Freddy Fermin）追到剩1分差，不過紅襪終結者簡森（Kenley Jansen）後續仍穩穩拿下出局數，成功收下本季第25次的救援成功。

而明星游擊手史托瑞，今日則擔任球隊指定打擊，4打數沒有安打還苦吞3K，如此糟糕的表現也被網友大酸，「史托瑞是不是透過這幾次打擊來致敬張育成的打擊能力？」「我希望史托瑞不要再模仿張育成了，感謝。」

Is Trevor Story just paying homage to Yu Chang’s hitting prowess with these at bats? — 37-Thank You, Patrice-37 (@richg6567) 2023年8月10日

I would love Trevor Story to stop doing his Yu Chang impression, thanks — Alan Chang (@AlanChang0629) 2023年8月10日

不過取代張育成的雷耶斯（Pablo Reyes）今日擔任先發游擊手，防守上有雙殺表現，攻擊方面則繳出猛打賞，3打數敲出3安打，有一次盜壘失敗。