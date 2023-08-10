MLB／天使進季後賽機率？大谷翔平：我知道不高但是…

天使隊「二刀流」大谷翔平今天以6局失1分非責失的表現，收下本季第10勝，更締造前無古人的連兩季「10勝、10轟」紀錄，目前更在意幫助球隊連勝，即使大谷也知道季後賽機會不高，「還有可能性就不會放棄。」

大谷翔平今天面對巨人隊先發6局，僅被敲3安打，失1分非責失分，另有5次三振、3次四壞保送，優質先發表現卻在退場時面露煩躁。

大谷坦言對今天投球表現不太滿意，「總之還是努力投到6局，但內容不太好，在這樣情況下能夠取得勝利，這樣就很好了。」

大谷翔平去年就與「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）並列單季「10勝、10轟」唯二球員，連續兩年達成更是史無前例，單季「10勝、40轟」也是第一人，大谷表示：「勝投這點，雖然自己也會打擊，但沒有援護是拿不到的，因此意義重大，今年也會繼續累積。」

今天贏球後，天使隊以58勝58敗重回5成勝率，在美聯外卡排名第7，距離第3名的藍鳥隊還有7場勝差，大谷翔平表示：「我知道（季後賽）機會不是非常高，但只要還有可能性就不會放棄，大家都一場一場努力，現在是2連勝，只要連勝下去就能提高機率。」