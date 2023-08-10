快訊

華航獲利亮眼…給全體員工加薪了！9月調高基本薪資2000元

「奧運女警」紀淑如被指勾引名醫 刑大調查揪出檢舉人亂指控

找到了！空軍士官長綠島落海失蹤 被發現已無生命跡象

MLB／胖卡布3安猛打賞 安打數再超車兩名人堂球星

聯合新聞網／ 綜合報導
卡布雷拉今日3安猛打賞。 美聯社
卡布雷拉今日3安猛打賞。 美聯社

老虎隊39歲球星卡布雷拉（Miguel Cabrera），去年剛達成3000安的生涯里程碑，今日單場3安猛打賞再度創下歷史紀錄，生涯3145支安打正式超車釀酒人名宿楊特(Robin Yount)。

事實上卡布雷拉昨日4打數雙安，先以3142支安打超越「教士先生」昆恩（Tony Gwynn）並追平楊特，他今日賽前開心表示，「我可以說我的安打比昆恩還多了，兄弟，這簡直太瘋狂了。」

卡布雷拉（Miguel Cabrera）在今日的比賽中，單場敲出3安打，正式超車釀酒人名宿楊特(Robin Yount)，生涯累積安打達3145支。 美聯社
卡布雷拉（Miguel Cabrera）在今日的比賽中，單場敲出3安打，正式超車釀酒人名宿楊特(Robin Yount)，生涯累積安打達3145支。 美聯社

趕進度的卡布雷拉今日再以3安猛打賞擠下楊特，連兩天超越兩位前輩後，老虎隊總教練辛區（A.J. Hinch）賽後也對這位將是生涯最後一季的準名人堂球星保持尊敬，「排在歷史前20的球員們都很受人敬仰，對我來說，這些球員都是我童年的大英雄，像是昆恩、楊特，我的意思是這些人都是名人堂球星，相信未來也能在上面看見Miggy的名字。」

根據《Elias Sports Bureau》網站數據，卡布雷拉目前在大聯盟歷史上的安打數中排名第19，接下來要挑戰第18名的海盜名人堂球星華納（Paul Waner）的3152支安打，依照他的敲安進度，要超車只是時間問題。

兄弟 Miguel Cabrera 海盜 老虎 大聯盟

延伸閱讀

MLB／藤浪晉太郎連投3保送 隊友把跑者全送回害他ERA爆增

NBA／昔日「MSN」連線 史陶德邁爾與馬里安入主太陽名人堂

MLB／大谷翔平6局失1分好投 連兩年10勝10轟創史上第一

MLB／費城人羅倫佐飆無安打比賽 月初交易對象正是李灝宇

相關新聞

MLB／大谷翔平6局失1分好投 連兩年10勝10轟創史上第一

天使隊「二刀流」大谷翔平今天投出6局失1分非責失的表現，加上隊友打擊支援來得及時，以4：1擊敗巨人隊，收下本季第10勝，...

MLB／天使進季後賽機率？大谷翔平：我知道不高但是…

天使隊「二刀流」大谷翔平今天以6局失1分非責失的表現，收下本季第10勝，更締造前無古人的連兩季「10勝、10轟」紀錄，目...

MLB／大谷翔平累了 天使教頭認證：油箱快見底

天使隊大谷翔平今天以二刀流之姿拿下本季第10勝，然而比賽中間一度身體不適喊暫停，也讓外界疑惑是否該讓大谷休息了？總教練尼...

MLB／楚奧特秀「被大谷翔平三振」紀念卡 網友吐槽擺臭臉

天使隊大谷翔平和「神鱒」楚奧特（Mike Trout）在經典賽的夢幻對決，成為球迷難以忘懷的畫面。今天楚奧特用2張照片，回憶這個經典瞬間，不過他的表情控管也被球迷調侃。 楚奧特在個人推特發布與大

MLB／大谷不滿意表現坦言累了 教頭：他睡很多會自己充電

天使隊的日籍二刀流球星大谷翔平今天拿下本季第10勝，他賽後坦言身體遇上疲勞期，對自己投球表現不滿意。天使總教練尼文倒是不...

MLB／胖卡布3安猛打賞 安打數再超車兩名人堂球星

老虎隊39歲球星卡布雷拉（Miguel Cabrera），去年剛達成3000安的生涯里程碑，今日單場3安猛打賞再度創下歷史紀錄，生涯3145支安打正式超車釀酒人名宿楊特(Robin Yount)。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦