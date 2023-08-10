MLB／胖卡布3安猛打賞 安打數再超車兩名人堂球星

老虎隊39歲球星卡布雷拉（Miguel Cabrera），去年剛達成3000安的生涯里程碑，今日單場3安猛打賞再度創下歷史紀錄，生涯3145支安打正式超車釀酒人名宿楊特(Robin Yount)。

事實上卡布雷拉昨日4打數雙安，先以3142支安打超越「教士先生」昆恩（Tony Gwynn）並追平楊特，他今日賽前開心表示，「我可以說我的安打比昆恩還多了，兄弟，這簡直太瘋狂了。」

卡布雷拉（Miguel Cabrera）在今日的比賽中，單場敲出3安打，正式超車釀酒人名宿楊特(Robin Yount)，生涯累積安打達3145支。 美聯社

趕進度的卡布雷拉今日再以3安猛打賞擠下楊特，連兩天超越兩位前輩後，老虎隊總教練辛區（A.J. Hinch）賽後也對這位將是生涯最後一季的準名人堂球星保持尊敬，「排在歷史前20的球員們都很受人敬仰，對我來說，這些球員都是我童年的大英雄，像是昆恩、楊特，我的意思是這些人都是名人堂球星，相信未來也能在上面看見Miggy的名字。」

根據《Elias Sports Bureau》網站數據，卡布雷拉目前在大聯盟歷史上的安打數中排名第19，接下來要挑戰第18名的海盜名人堂球星華納（Paul Waner）的3152支安打，依照他的敲安進度，要超車只是時間問題。