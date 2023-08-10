MLB／不甩老闆球迷力挺停職主播 布朗有望重返主播台

金鶯隊前日將自家主播布朗（Kevin Brown）停職，引發球迷不滿要求布朗回來繼續播報，停職風波越演越烈下，金鶯只能順從球迷心意，讓布朗重返轉播舞台。

事情發生在7月23日比賽時，布朗當時按照轉播圖卡資訊說出，「金鶯最近在光芒隊主場近15個系列賽都輸了」、「今年在這裡3勝2敗，過去3年在這打18場只贏得3勝」等言論。這讓球隊老闆非常不滿，因為這讓球隊看起來很廉價，在該場比賽結束後，僅再播3場廣播賽事，此後他就被消失在轉播台。

近期金鶯對陣太空人的比賽中，金鶯球迷直接向場中宣洩不滿，全場高喊「放布朗自由！」，老闆似乎終於聽進球迷的憤怒，根據《The Ahtletic》報導指出，布朗有望在8月11日復出替球迷轉播比賽。

現任洋基隊主播麥克凱（Michael Kay）當時聽到布朗被停職後，就大噴金鶯球團，「他們應該為自己感到羞恥，不僅因為布朗念的內容，而且他念的就只是一張圖表，會出現在上面代表是設計過的。如果你對於對布朗的行為那麼容易就生氣，那麼你就得讓金鶯的團隊也一起停職，因為他們都是這件事的同謀。」