MLB／皇家找到綠色怪物「弱點」 紅襪76歲播報員：從沒看過
芬威球場「綠色怪物」一直被各隊認證是不可撼動的高牆，不過今天皇家打者伊斯貝爾（Kyle Isbel）找到了弱點，就是打破它的好壞球燈座。
當時比賽來到2局上，2人出局一壘有人的局面，皇家打者伊斯貝爾敲出一記左外野飛球，紅襪左外野手吉田正尚往後退伸手想撈球不成、反而撞上綠色怪物大牆，之後轉頭頭來要找球時卻遲遲找不到，最後才發現這球直接打破計分板的出局燈，卡在燈泡裡面。
經過開會討論後，這球最後裁判判定為場地二壘安打，原先跑回本壘的達菲（Matt Duffy）必須回到三壘，而下一棒打者賈西亞（Maikel Garcia）敲出右外野飛球遭接殺，讓皇家白白少一分。
如此罕見的現象，也讓WEEI的76歲老牌播報員卡斯蒂歐納（Joe Castiglione）深感訝異，表示在他41年的播報生涯中從來沒見過這種狀況。
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