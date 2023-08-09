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MLB／太空人塔克轟逆轉滿貫彈 金鶯超強終結者本季第6次砸鍋
再強的終結者也有失手的時候，金鶯本季破繭而出，綽號「魔山」的明星終結者包提斯塔（Felix Bautista）今天就做出示範！
太空人隊今天作客金鶯隊主場，前8局打完落後3分，結果外野手塔克（Kyle Tucker）挺身而出，從明星終結者包提斯塔手中轟出逆轉滿貫砲，幫助太空人終場以7：6氣走金鶯。
太空人今天推出前一場剛投出無安打比賽的強投瓦德茲（Framber Valdez）先發，沒想到他前兩局就丟掉5分，第4局又被麥肯（James McCann）敲出高飛犧牲打，再失1分，不過他最終仍吃完7局。
9局上金鶯推出賽前防禦率只有0.85的金鶯終結者包提斯塔登板收尾，但他先投出保送，隨後被敲2安，形成1出局滿壘，接著塔克與他纏鬥到第9球，相中一顆100.4英里（約161公里）的速球，轟出右外野大牆，一口氣逆轉戰局，9局下金鶯無功而返，太空人贏下比賽。
這是包提斯塔本季第6次救援失敗，防禦率也飆升到1.52。《ESPN Stats & Info》指出，塔克是本季首位9局後、球隊落後3分時，擊出滿貫砲的打者。大聯盟官網則提到，這支全壘打的擊球初速106.9英里（約172公里），是有紀錄以來擊球初速第8快的滿貫砲。
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