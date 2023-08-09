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MiLB／鄧愷威朝大聯盟夢想前進 父親鼓勵走出自我懷疑

中央社／ 舊金山8日專電
台灣旅美投手鄧愷威6月升上3A，距離大聯盟夢想又更近一步。圖為鄧愷威在沙加緬度河貓隊主場出賽，攝於7月23日。 中央社
台灣旅美投手鄧愷威6月升上3A，距離大聯盟夢想又更近一步。圖為鄧愷威在沙加緬度河貓隊主場出賽，攝於7月23日。 中央社

效力舊金山巨人隊的台灣投手鄧愷威6月甫升上3A，談起在小聯盟的孤單奮戰，他感謝家人一路支持，父親曾在他自我懷疑時堅定告訴他，「專注眼前，不用去想自己無法掌控的事」。

頂著簡單的平頭、穿著球隊的T恤，台灣旅美投手鄧愷威7月下旬現身沙加緬度，談吐舉止看起來有著超脫24歲的沉穩專注。

本季從2A出發、6月17日升上3A，鄧愷威距離大聯盟的夢想更近一步。

2018年來到美國，鄧愷威自新人聯盟開始，給自己設定的目標，是一年往上一個層級。今年開季被安排在2A時，他坦言曾感到失落，甚至自我懷疑「是不是哪裡做得不夠好？」後來與父親透過越洋電話談心，才度過低潮。

「爸爸跟我說，不論在哪個層級，盡力做好該做的事，不要去想自己無法掌控的事。」父親的一席話幫助鄧愷威轉換心境，敞開心胸專注於當下。

幾個月後，鄧愷威便接獲好消息。

回憶當天，個性內斂的鄧愷威流露出難得的大男孩笑容，表示原本正打算熱身前修剪指甲，在完全無預期的情況下，被總教練叫進辦公室，還以為要討論先發輪值變動，沒想到總教練劈頭問他，「你跟了我幾年？」過一會便說，「我知道你一直非常努力，恭喜你，你被叫上3A了」。

鄧愷威說，他當場就笑了出來，因為真的很開心。走到更衣室後，隊友也紛紛撲上前擁抱，給予祝福。

進到新的層級，鄧愷威面對實力更強的隊友，至今出賽9場、含8場先發，戰績2勝4敗，防禦率3.72，比季初在2A情況理想。在38.2局投球中，他飆出48次三振，令人印象深刻，不過同時也有25次保送，每局被上壘率（WHIP）1.47，目前教練團與他都在關注控球狀態，正設法調整出手點的穩定度。

鄧愷威提到，升3A後，改用大聯盟的球，丟的時候握法會不太一樣，必須去適應，被安打時內心還能接受，但出現保送，就會有點懊惱怎麼沒有投好。

不過，他依舊把父親的話放在心裡，「當打者一就位，我就要想著下一顆球，想著如何貢獻好球帶，不去想無法改變的事，告訴自己專注下一顆」。

效力舊金山巨人隊的台灣投手鄧愷威6月升上3A，談起旅美近6年時光，他坦言孤單感時常來襲，感謝家人支撐他一路朝大聯盟夢想前進。 中央社
效力舊金山巨人隊的台灣投手鄧愷威6月升上3A，談起旅美近6年時光，他坦言孤單感時常來襲，感謝家人支撐他一路朝大聯盟夢想前進。 中央社

現在，球隊在主場出賽的日子，鄧愷威會搭室友的車到球場，與隊友相處融洽。只是一個人隻身在外近6年，美國和台灣兩地有時差，加上語言文化隔閡，他不諱言，孤單感經常來襲，因為很多內心想法不是英文能夠全然表達。

他形容，「有個會講中文的人在旁邊心情多少會感覺不太一樣」。直到今年1月，李晨薰加盟巨人隊，鄧愷威才第一次和台灣球員同隊，但兩人在不同層級，即便今年春訓遇到並住在同寢室，也沒有太長時間能夠相處。

鄧愷威想起，剛來美國前3年還有翻譯，但2021年，翻譯被抽掉，他一度神經緊繃，擔心因為聽不懂、遺漏掉重要的訊息，後來只要沒投球時，就努力在場邊和隊友聊天，才慢慢漸入佳境，現在比較能和隊友打屁。

沙加緬度距離舊金山市車程約2小時，不過鄧愷威還沒有機會進去巨人隊的大聯盟球場參觀，僅有一次球隊休假時，在南加州念書的姊姊北上來看他，兩人一起去逛舊金山漁人碼頭和金門大橋等景點，留下難得的回憶。

談到大聯盟的目標，鄧愷威仍不忘父親曾有過的鼓勵，他說，「現在，我要先專心投好3A。家人和夢想是支撐我一路往前走的最大力量」。

鄧愷威 大聯盟 巨人

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