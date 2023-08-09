MLB／學主審「拉弓」成網路梗圖 洋基教頭布恩坦言很尷尬
洋基教頭布恩（Aaron Boone）昨天因不滿主審好球帶，進場大動作抗議，還模仿起主審拉弓動作。畫面被放在網路後成為「梗圖」，引發球迷熱議，對此布恩今天受訪時坦言，他現在很尷尬。
洋基打者沃爾普（Anthony Volpe）在第8局站著不動被三振後，布恩衝進場和主審爭執，動作非常激動，他還模仿主審拉弓，最終遭驅逐出場。這是他本季第6次被趕出場，和紅人教頭貝爾（David Bell）並列第一。
這個搞笑動作被各大媒體捕捉，成為知名梗圖。布恩今天受訪時針對此事回應，「我不喜歡這樣做，我的女兒可能感到尷尬，但我需要對那場比賽中發生的事抗爭。」
布恩透露自己有和大聯盟運營部資深副總裁希爾（Michael Hill）談過，不會公開談話內容。他也稱自己收到其他隊教練的訊息，大部分都很有趣。
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