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MLB／光芒噩耗！ 王牌麥克納漢將動刀 本季可能報銷

聯合新聞網／ 綜合報導
麥克納漢可能本季報銷。 美聯社
麥克納漢可能本季報銷。 美聯社

光芒隊日前將王牌投手麥克納漢（Shane McClanahan）放進15天傷兵名單，今天傳出壞消息，他可能要進行手術，本季恐將提前報銷。

光芒總教練凱許（Kevin Cash）今天賽前受訪時談到麥克納漢的情況，他透露麥克納漢將和另一位醫生會面，但本季不太可能再上場投球。凱許補充說，韌帶置換手術、屈肌手術及游離體移除手術都有可能。

今年光芒開季打出史詩級戰績，但接下來先發輪值多災多難，斯普林斯（Jeffrey Springs）和拉斯穆森（Drew Rasmussen）都動手術，本季可能無法回歸，如今麥克納漢也將面臨手術。

唯一的好消息是，背部不適的葛拉斯諾（Tyler Glasnow）本周可能回歸，凱許表示，「接下來2天裡，讓我們看看他的情況，我們會考慮讓他重回先發輪值。」葛拉斯諾本季已先發12場，主投68.2局飆出96次三振，防禦率3.15。

光芒

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