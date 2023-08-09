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MLB／「有防守沒棒子」成生涯寫照 美媒點評張育成未來方向
台灣好手張育成今天被紅襪隊放入指定讓渡名單（DFA），未來可能的三條路是被釋出、下放小聯盟或是轉戰其他球隊，美媒「MLBTR」也指出，張育成可能吸引其他球隊關注，無緣季後賽的球隊能給予較多上場空間。
張育成今年39場出賽，打擊率雖然只有1成62，然而4個位置都守得不錯，但因為明星游擊手史托瑞（Trevor Story）的歸隊，必須空出名單，張育成下放權已經用完，只能透過指定讓渡方式從球員名單中移出。
「MLBTR」作家麥克唐納（Darragh McDonald）指出，這就是張育成的生涯寫照，雖然能夠提供球隊強大的防守，但找不到用球棒貢獻的方式，生涯650個打席，打擊率是2成04。
不過麥克唐納也指出，張育成雖然攻擊面欠缺穩定性，但依舊吸引不少球團關注，去年球季他從守護者隊離開後，先後轉戰海盜、光芒、紅襪隊，只不過未能獲得穩定的機會。
隨著交易大限已過，紅襪隊只能將張育成放進指定讓渡名單，麥克唐納認為應該仍有球隊感興趣，或許是一支與季後賽無緣的球隊，可以給張育成更多上場時間、找到打擊感覺，尤其是張育成僅在仲裁第1年，未來還有兩個仲裁年要走。
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