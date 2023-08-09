MLB／紅襪重兵歸隊 張育成拉警報

紅襪隊主戰游擊手史托瑞今天歸隊，必須在40人名單清出一席，張育成被點名是候選之一，競爭對手雷耶斯昨天用再見滿貫砲為自己加分，幫助紅襪以6：2擊敗皇家隊，終止4連敗。

兩隊打完8局形成2：2，紅襪9局下的進攻其實有可能在前一棒烏力亞斯就結束，但裁判判決未出棒過棒，他獲保送上壘，皇家教頭奎特拉羅為此抗議遭到驅逐出場，隨後就出現雷耶斯的滿貫砲，也是他的本季首轟。

紅襪今天將迎接重兵歸隊，手肘動刀的史托瑞決定提前復出，紅襪必須在40人名單清出一席，一般預料將在兩位游擊手張育成、雷耶斯中二選一，雷耶斯的滿貫砲一出，推特上湧現許多向張育成說再見的留言。

大谷翔平昨單場兩支安打，加上1次盜壘成功，成為史上首位在球隊前114場出賽就有40轟、15盜的選手，但天使仍苦吞本季7連敗。