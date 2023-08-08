快訊

開園來首次！小人國「轟浪」突故障 15遊客卡6層樓半空驚嚇

保北京的犧牲品？河北大水災民向政府討說法，卻被警察暴打

MLB／千賀滉大幫大都會止6連敗 稱日本值得播多點大谷比賽

聯合新聞網／ 綜合報導
千賀滉大(左)。 美聯社
千賀滉大(左)。 美聯社

大都會隊今年交易大限前送走2位塞楊強投薛則（Max Scherzer）和韋蘭德（Justin Verlander），近期更陷入6連敗低潮。化身大都會新王牌的千賀滉大扛起責任，面對最近6戰拿下5勝的小熊隊，主投6局只失2分，幫助大都會以11：2大勝小熊。

千賀滉大前2局未失分，第3局他先被打2安，雖解決接下來2名打者，但被強打貝林傑（Cody Bellinger）擊出帶有1分打點的安打。

第4局他投出三上三下，第5局2出局後又遭遇亂流，連續被擊出2安後，再度被貝林傑打回1分。千賀第6局沒失分，他原本要繼續投第7局，但因為場地問題，教練先換他下去休息。

大都會今天全場攻進11分，中止連5戰得分不超過3分的紀錄。主砲阿隆索（Pete Alonso）單場3安猛打賞，包含雙響砲，貢獻6分打點。

據美聯社報導，今天千賀的小孩第一次到大聯盟現場為他加油。對此他表示，「大都會的比賽不常在日本地區播出，只播出大谷翔平的比賽。」

「我如果是大谷翔平，媒體數量將是今天的三倍，我認為他是一名偉大的球員，值得所有他得到的關注」千賀說。

千賀滉大 大谷翔平 大都會

相關新聞

MLB／大谷114場40轟15盗史上首見 目睹牛棚爆演7連敗慘案

大谷翔平再締造一項大聯盟第一人的紀錄，今天跑出本季第15盗，在賽季前114場就有40轟加15盜為大聯盟史上首見，而他單場...

MLB／道奇貝茲夯滿貫轟垮教士：0好3壞不想打但實在太甜了

就算是0好3壞的球數，投到紅中不打會對不起自己！ 道奇隊強打貝茲（Mookie Betts）今天在球隊落後一分的滿壘局面上場打擊，即使是0好3壞的球數絕對領先依舊大膽攻擊，掃出逆轉大滿貫，幫助球隊以

MLB／千賀滉大幫大都會止6連敗 稱日本值得播大谷多點比賽

大都會隊今年交易大限前送走2位塞楊強投薛則（Max Scherzer）和韋蘭德（Justin Verlander），近期更陷入6連敗低潮。化身大都會新王牌的千賀滉大扛起責任，面對最近6戰拿下5勝的小熊

MLB／策略是抓直球打！ 海盜送勇士王牌史泰德本季最慘一役

馬有失蹄人有失手，勇士隊「小鬍子王牌」史泰德（Spencer Strider）本季最慘的一場先發，竟然是栽在國聯倒數的海盜手上。今天他僅投2.2局就掉了6分，而已連續8場至少投出9K的他今天僅有3K，

MLB／被巨人打爆本季第2次砸鍋 天使終結者：今天球威非常好

天使今天在主場迎戰巨人隊，前8局打完天使以3：2領先，沒想到終結者艾斯特維茲（Carlos Estevez）9局上放火，接替投球的左投路普（Aaron Loup）也壓不住，最終單局失掉6分，以3：8輸

MLB／洋基教頭被趕出場學主審「拉弓」 牛棚大將又發脾氣

洋基隊本季戰績不佳，今天又以1：5不敵白襪隊。本場比賽洋基總教練布恩（Aaron Boone）因抗議好球帶被驅逐出場。身為壽星的牛棚投手康利（Tommy Kahnle）繼7月20日比賽砸爛電風扇後，再

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦