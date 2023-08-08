MLB／千賀滉大幫大都會止6連敗 稱日本值得播多點大谷比賽
大都會隊今年交易大限前送走2位塞楊強投薛則（Max Scherzer）和韋蘭德（Justin Verlander），近期更陷入6連敗低潮。化身大都會新王牌的千賀滉大扛起責任，面對最近6戰拿下5勝的小熊隊，主投6局只失2分，幫助大都會以11：2大勝小熊。
千賀滉大前2局未失分，第3局他先被打2安，雖解決接下來2名打者，但被強打貝林傑（Cody Bellinger）擊出帶有1分打點的安打。
第4局他投出三上三下，第5局2出局後又遭遇亂流，連續被擊出2安後，再度被貝林傑打回1分。千賀第6局沒失分，他原本要繼續投第7局，但因為場地問題，教練先換他下去休息。
大都會今天全場攻進11分，中止連5戰得分不超過3分的紀錄。主砲阿隆索（Pete Alonso）單場3安猛打賞，包含雙響砲，貢獻6分打點。
據美聯社報導，今天千賀的小孩第一次到大聯盟現場為他加油。對此他表示，「大都會的比賽不常在日本地區播出，只播出大谷翔平的比賽。」
「我如果是大谷翔平，媒體數量將是今天的三倍，我認為他是一名偉大的球員，值得所有他得到的關注」千賀說。
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