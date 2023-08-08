MLB／道奇貝茲夯滿貫轟垮教士：0好3壞不想打但實在太甜了

就算是0好3壞的球數，投到紅中不打會對不起自己！

道奇隊強打貝茲（Mookie Betts）今天在球隊落後一分的滿壘局面上場打擊，即使是0好3壞的球數絕對領先依舊大膽攻擊，掃出逆轉大滿貫，幫助球隊以13：7擊敗教士，拿下系列賽勝利。

MOOKIE GRAND SLAM? QUE PADRE. pic.twitter.com/HmF6PFbA3L — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2023年8月7日

道奇的先發投手岡索林（Tony Gonsolin）今天狀況不佳，第三局就被教士打了5分大局，讓球隊陷入追分困境。但道奇隨即用強大的打擊展現了聯盟前段班的旺盛火力，下個半局一口氣打了11個人次海灌8分，包含貝茲的滿貫砲。在第六局又靠著打線串聯打進5分，將比分徹底拉開。

「我們只是從不放棄」，貝茲說，「我們得打滿九局，任何事情都有可能會發生，對此我們已經有不少經驗，年輕球員已經開始習慣，我們打得很開心。」

貝茲用行動證明了，敢對聯盟最頂尖打者塞紅中就得付出代價。在這個打席前貝茲本季從未在球數0好3壞的情況下出手，今年第一次攻擊就形成價值連城的逆轉滿貫砲。「我不知道我是否不喜歡開綠燈」，貝茲說，「我依舊把自己視為首棒打者，我的目標是上壘，這或許是我根深蒂固的想法。但在那個當下球隊氣勢正旺，我覺得要嘗試盡可能獲得更多分數，而那是個扭轉局面的好時機。」

貝茲的這發全壘打是他個人生涯第六發滿貫砲，也是道奇本季第11發，追平2021年的隊史紀錄，目前賽季還剩下約三分之一，道奇有機會寫下隊史新猷。

「這並不容易，我認為這需要一些經驗，每次擊球、每次投球都很重要」，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說，「其他球隊可能因此錯失系列賽勝利，但我們不斷努力拚搏、製造好的擊球內容，並且成功反擊。」