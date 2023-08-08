MLB／策略是抓直球打！ 海盜送勇士王牌史泰德本季最慘一役

馬有失蹄人有失手，勇士隊「小鬍子王牌」史泰德（Spencer Strider）本季最慘的一場先發，竟然是栽在國聯倒數的海盜手上。今天他僅投2.2局就掉了6分，而已連續8場至少投出9K的他今天僅有3K，投球局數及三振數都創下本季最短紀錄。最終海盜以7：6獲勝，讓史泰德吞下本季第四敗。

史泰德這場比賽有個好的開始，僅用8球就結束第一局，創下個人紀錄，前兩局更僅用了24顆球。沒想到接下來才是惡夢的開始，海盜透過野手選擇先馳得點後，史泰德的控球在兩出局時突然走鐘，接連面對六名打者都無法解決，包含三次四壞跟三支安打，留下兩個壘包的跑者黯然退場。

本季史泰德每九局可以飆出14.4次三振，單場不管投得再差都至少送出六張「國王笑臉」，但今天投了平生涯最短的2.2局、且只有三次三振，賽後防禦率爆漲至3.94，勢必對競爭塞揚獎有不少影響。

勇士總教練史尼克（Brian Snitker）和搭檔捕手墨菲（Sean Murphy）賽後都表示，即使是最好的投手都會遇到狀況不佳的時候，但對自己一向高標準的史泰德顯然很不滿意，「必須要從中學習」。此外在明星賽後的5場先發，這位聯盟三振王有3場至少失4分，他接著說：「如果只把它當成其中一場狀況不好的比賽，會錯失調整自己的機會，而我不想要有任何一場這樣的比賽。」

至於海盜打者也分享打倒史泰德的秘訣，球員們提到他們主要鎖定對手使用率將近六成的四縫線速球，「無論場上狀況、無論球數為何，都要等待直球」，年輕捕手羅德里奎茲（Endy Rodriguez）直白地說，「我們只是堅持打快速球。」

「我沒有按照理想的方式進攻打者，而他們始終鎖定直球」，史泰德懊悔地說，「我應該要加入更多變化球，或者是接受結果並告知其他人，我兩者都沒做到，所以我們最終輸了球。」