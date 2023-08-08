MLB／被巨人打爆本季第2次砸鍋 天使終結者：今天球威非常好
天使今天在主場迎戰巨人隊，前8局打完天使以3：2領先，沒想到終結者艾斯特維茲（Carlos Estevez）9局上放火，接替投球的左投路普（Aaron Loup）也壓不住，最終單局失掉6分，以3：8輸球。不過艾斯特維茲受訪時表示，自己今天的球威還不錯。
艾斯特維茲9局上登板，只抓到1個出局數，被敲3安、投出2次保送，失掉5分都是自責分。這只是艾斯特維茲本季第2次砸鍋，賽後防禦率飆升到3.57。左投路普則是0.2局失1分。
天使隊教頭尼文（Phil Nevin）認為艾斯特維茲有疲勞的現象，不過艾斯特維茲自認狀況不錯，「我認為今天球威非常好，可能是位置需要投得更好。沒有人喜歡輸球，但這就是體育賽事，我們正經歷一段艱難期，我們必須抬起頭來。」
天使今天輸球後戰績56勝58敗，落後美聯外卡第3的藍鳥隊已達8場勝差。尼文透露球員們很沮喪，「我們全力以赴，為勝利而戰。連續這麼多場失利，讓人感到痛苦，但我知道他們明天會做什麼。」
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