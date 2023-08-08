MLB／洋基教頭被趕出場學主審「拉弓」 牛棚大將又發脾氣

洋基隊本季戰績不佳，今天又以1：5不敵白襪隊。本場比賽洋基總教練布恩（Aaron Boone）因抗議好球帶被驅逐出場。身為壽星的牛棚投手康利（Tommy Kahnle）繼7月20日比賽砸爛電風扇後，再度被鏡頭捕捉到發脾氣畫面。

洋基本場推出王牌投手柯爾（Gerrit Cole）先發，前7局只失掉2分，但球隊仍以1：2落後。8局上洋基打者沃爾普（Anthony Volpe）站著不動被三振，布恩突然情緒失控向主審抗議好球帶，還模仿主審拉弓手勢，最終遭驅逐出場。

Boone is wild for this lol pic.twitter.com/BtKjOTVQaZ — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) 2023年8月8日

Laz Díaz and Aaron Boone imitating Laz Díaz

(Aaron Boone is on the right) pic.twitter.com/czwUhBLieP — Codify (@CodifyBaseball) 2023年8月8日

這是布恩執教生涯第31次被驅逐出場，同時是他本季第6次，追平紅人隊總教練貝爾（David Bell）。

8局上洋基沒得分，柯爾8局下續投，連續被敲2安後退場。牛棚投手康利上場投球時，自己發生守備失誤，堆成滿壘。白襪靠著高飛犧牲打進帳1分，接著羅伯特（Luis Robert）又敲出2分打點二壘安打，康利回到休息室後怒摔手套，發洩情緒。洋基9局上無功而返，最終就以1：5吞敗。