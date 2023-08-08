MLB／柳賢振好衰！ 本季第二場先發就遭強襲球直擊膝蓋

藍鳥左投柳賢振在2022年進行手肘韌帶置換手術，直到近期才重返賽場。今天對守護者迎來本季第二場先發的他運氣奇差，在第四局被一顆正對投手的強襲球擊中膝蓋，隨即退場休息。最終藍鳥靠著畢吉歐（Cavan Biggio）第八局敲出的兩分砲，以3：1擊敗守護者拿下四連勝。

歷經TJ手術長達13個月的復健期，年底將成為自由球員的柳賢振，今天先發內容比上禮拜的本季初登板好上不少，四局的投球中沒有被敲出任何一支安打，守護者只靠著一次四壞球上壘過。沒想到四局下面對外野手岡薩雷茲（Oscar Gonzalez）時，對方敲出正朝柳賢振膝蓋而去的平飛球，雖然柳賢振還能下丘抓到打者結束這個半局，但後續在訓練員和總教練史奈德（John Schneider）的陪同下退場。

史奈德將柳賢振視作衝擊季後賽的重要戰力，也認為他今天狀況比上周更進步。「他今天來到場上時行動變得更好了，表現得像是我們前幾年看到的那個投手。」

根據進階數據，岡薩雷茲這個強襲球高達97.7英里，柳賢振幾乎來不及反應。他下場先發預計會是周末對上小熊，但顯然有點難度，目前沒有明顯外傷，X光檢查結果要等到週二才會出爐。

「我只希望他不要骨折或傷了哪裡，因為那球真的很疼」，敲出致勝轟的畢吉歐說，「馬諾亞（Alek Manoah）在年初也傷了膝蓋，好不容易才克服過來。你永遠不知道被球打中的感受，即使從打擊區飛過來的只是顆75英里的球，依舊是痛到不行。」

由於柳賢振的傷，藍鳥考慮在接下來擺出六人輪值，下周會有兩天休息日，對於投手群是很大的幫助。