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MLB／黃衫力量！紅襪變「黃襪」勝率破8成、近10場每穿必贏

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
紅襪今天以再見滿貫砲獲勝後，黃色球衣推進至22勝4敗、10連勝，勝率8成46。 路透社
紅襪今天以再見滿貫砲獲勝後，黃色球衣推進至22勝4敗、10連勝，勝率8成46。 路透社

為了終止4連敗，紅襪隊為選手準備黃色球衣「拐氣」，今天靠雷耶斯（Pablo Reyes）9局下再見滿貫砲，以6：2擊敗皇家隊，總教練柯拉（Alex Cora）賽後提前預告，明天繼續穿黃色戰袍。

紅襪這套向波士頓馬拉松致敬的城市球衣，是於2021年4月開始使用，以黃底、藍字搭配，前25場穿上這件球衣出賽打下21勝4敗佳績，且從去年7月28日起凡穿必勝，在紅襪這波連敗期間，將腦筋動到這件球衣身上。

選手今天走進休息室，置物櫃裡掛的是這件黃色球衣，這是來自裝備經理麥勞夫林（Tom McLaughlin）為了止敗的巧思，今天以再見滿貫砲獲勝後，黃色球衣推進至22勝4敗、10連勝，勝率8成46。

波士頓環球報記者亞伯拉罕（Pete Abraham）稱：「決定今天要穿城市球衣的麥勞夫林，並列此戰MVP。」柯拉賽後也笑說：「明天還是穿同一套。」

紅襪 皇家

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