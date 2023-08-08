MLB／金鶯老闆太玻璃心？傳自家主播因戰績言論被停播

金鶯隊本季暫居美聯龍頭，近日卻傳出自家主播布朗（Kevin Brown）被停職，原因是他上個月在一場賽事轉播中，提到球隊過去幾年的難堪紀錄。不過金鶯球團否認此事，還聲稱布朗即將回歸。

《The Athletic》指出，布朗在7月23日比賽轉播時，按照轉播圖卡資訊說出，「金鶯最近在光芒隊主場近15個系列賽都輸了」、「今年在這裡3勝2敗，過去3年在這打18場只贏得3勝」。雖然字卡上確實有這一點，但球隊老闆仍非常不滿，因為布朗這些話讓球隊聽起來很廉價。

布朗該場比賽播完後，接著被安排播3場廣播賽事，此後他就沒有出現在轉播台。針對此事，金鶯隊高層今天做出回應：「我們不對人事問題發表評論，期待不久後再次聽到布朗的聲音。」

洋基隊主播麥克凱（Michael Kay）聽聞此事後，大酸金鶯隊，「這讓金鶯隊看起來如此渺小、無足輕重，就像小聯盟。」

金鶯本季打出70勝42敗佳績，全大聯盟只落後國聯龍頭勇士隊。金鶯上一次打進季後賽，已經是2016年的事。