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MLB／天使幫大谷找幫手後沒贏過 日媒盼複製紅雀1.5%奇蹟

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

天使今年決定在交易大限前留下大谷翔平，並積極補強，力拚暌違9年的季後賽。沒想到交易後卻沒贏過苦吞6連敗，與季後賽漸行漸遠。日本體育記者三尾圭今天（8日）撰文指出，希望天使能複製紅雀隊的「1.5％」奇蹟。

該報導指出，天使在交易大限前的晉級季後賽機率為22.7%，因此從當時來看，積極補強可能是正確做法。不過天使近期吞下6連敗後，戰績為56勝57敗，落後美西龍頭遊騎兵10.5場勝差，落後外卡第3的藍鳥7場勝差，前面還有水手、紅襪及洋基隊，根據《FanGraphs》計算，天使晉級機率只剩2.1%。

三尾圭提到，如果藍鳥整季勝率和今天賽前相同，最終戰績會是90勝72敗，天使如果想拿到外卡必須要拿下90勝，目前還剩49場比賽，得繳出34勝15敗（勝率69.4%）的戰績。

儘管天使晉級季後賽機率非常低，但三尾圭仍期待奇蹟出現，他以2021年紅雀為例，當年紅雀在8月5日前晉級機率只有1.5%，但他們在9月拉出一波17連勝，成功拿到最後一張季後賽外卡門票。

「紐約郵報」近日也撰文分析天使，直言天使交易大限前的動作是「災難性展開」。天使決定不交易大谷翔平，他們清楚大谷可能會在休賽季離隊，卻積極補強力拚晉級季後賽，因為天使的奪冠窗口可能在大谷離開後關閉。諷刺的是，天使8月1日以4：1擊敗勇士隊後一勝難求。

天使 大谷翔平

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