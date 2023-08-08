MLB／遭轉隊投手批評球隊文化 白襪總管：我們有問題要解決

交易大限前被交易至洋基的後援投手米道頓（Keynan Middleton）近期在受訪時談及老東家白襪，表示球隊「毫無紀律性」，多方內線也呼應了這個消息，引起外界一片譁然。在事發首日白襪原不予置評，但今天球隊總管哈恩（Rick Hahn）親上火線接受採訪，他反駁米道頓的部分說法，但也坦言休息室文化確實需要重整。

近期米道頓來到洋基後配合禁鬍令，剃光了從白襪時期就有留的大鬍子。談到洋基對於儀容的嚴格要求，他也不禁感嘆自己來到「有人管的球隊」。「白襪隊上沒有規則可言，我不知道如果沒有方針的話該如何導正球隊文化，大家都在做自己的事情」，米道頓說，「球隊缺乏凝聚力，照理來說我們在春訓時就該認清在球隊扮演的角色，反之從賽季第一天起就會感到掙扎。」

轉隊至洋基的錢白襪投手米道頓大肆批評前東家休息室沒紀律。 美聯社

米道頓也提到白襪休息室沒有領袖，也沒人敢挺身而出。他曾看到有新秀投手在牛棚睡覺、有球員缺席球隊會議，或是在守備練習時搞消失，但這些行為卻都沒有受罰，以上種種言論也讓白襪糟糕的賽季再度籠罩烏雲。

為此，白襪總管哈恩在今天賽前接受媒體採訪，他表示球隊的事情應該留在球隊，如果有人公開進行批評，自己有責任作出回應。哈恩說，米道頓的說法某部分確實是正確的，像是有投手在休息室睡覺，但那是因為該球員曾面臨嚴重睡眠問題，所以球隊准許；而缺席守備練習的球員則是被迫接下來三天都要進行守備訓練，以讓他承擔責任，絕非睜一隻眼閉一隻眼。

不過哈恩也承認，白襪這個賽季過得異常艱困，球隊場上場下都還有進步空間，無論是球隊文化或是休息室領導都存在問題。

「在過去的幾周內，球隊內沒有人迴避這個事實：我們存在文化問題，也需要提高休息室領導力，我們將繼續在這領域做得更好」，哈恩說，「我們在前進的路上，文化對於球隊很重要，這是一個成功球隊最重要的一環，而我們決心以正確方式建構他。」