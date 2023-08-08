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MLB／「拳擊賽」懲處出爐 拉米瑞茲私訊遭安德森不讀不回

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
守護者、白襪隊近日把棒球場變拳擊場，兩大主角拉米瑞茲與安德森的懲處出爐。 路透社
守護者、白襪隊近日把棒球場變拳擊場，兩大主角拉米瑞茲與安德森的懲處出爐。 路透社

守護者、白襪隊近日把棒球場變拳擊場，今天懲處出爐，兩位事主安德森（Tim Anderson）、拉米瑞茲（Jose Ramirez）各自收到6、3場禁賽，都將提出上訴。拉米瑞茲透露，事發後曾為出手向安德森道歉，但遭到不讀不回。

事件發生在6日的比賽，兩人在二壘上的攻守狹路相逢，在言語交鋒後瞬間從棒球員切換到拳擊手模式，擺出拳頭，跳躍身子等待出擊時機，安德森先出手，被拉米瑞茲一個側身閃過，拉米瑞茲連揮了兩拳落空，第三次出手直擊安德森的臉上將他KO倒地。

大聯盟今天針對此事公布懲處，兩位事主因為上訴暫不執行禁賽，兩隊教頭及守護者三壘指導教練薩布洛夫（Mike Sarbaugh）、投手克拉塞（Emmanuel Clase）都被禁賽1場。

對於在爭執中出手，拉米瑞茲表達歉意，「我想向大眾說聲抱歉，我對自己與安德森之間所發生的事感到後悔，我認為他是位非常棒的棒球選手，我在事情發生後一直嘗試聯絡他、向他道歉，但至今沒有收到回覆。」

拉米瑞茲表示，「大家都知道我不是會主動惹事的人，我每天都是100%付出在場上，想要幫助我的球隊，也希望能成為年輕選手的榜樣。我想重申一次，我為我的行為感到抱歉，幫助球隊打進季後賽一直以來都是我的目標。」

拉米瑞茲 安德森 棒球

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