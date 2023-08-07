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MLB／「抱歉我們是比較爛的隊」 大都會老闆寫信向季票球迷道歉

聯合新聞網／ 綜合報導
柯恩認為季中的大交易不是為了重建，而是有助於球隊的長久未來。 美聯社
柯恩認為季中的大交易不是為了重建，而是有助於球隊的長久未來。 美聯社

大都會季前來勢洶洶，組成年薪創歷史新高的豪華陣容，沒想到開季後表現荒腔走板，不只完全脫離季後賽競爭群，季中更是成為賣家，連環兜售兩名賽揚王牌薛則（Max Scherzer）及韋蘭德 （Justin Verlander）。由於戰績令人失望，在季中甩賣後來年也恐無爭冠本錢，大都會老闆科恩（Steve Cohen）也親手寫道歉信給季票球迷。

大都會自2020年由對沖基金之王柯恩入主後，這兩年展現「新邪惡帝國」的雄心，在豪氣萬千的灑幣補強後，被外界預期是國聯冠軍的強力挑戰者。去年大都會在補強首年就拿下百勝戰績，今年維持相同路線，雖然走了強投狄葛隆（Jacob deGrom），但隨即以兩年8600萬美元的價碼簽下熱騰騰的美聯賽揚得主韋蘭德，本賽季不管是團隊薪資或是豪華稅都創下歷史新高。

無奈開季後球隊整合失敗，傷病問題也始終困擾著教練，大都會在季中擔任的角色令外界十分好奇。而事後也證明柯恩並不畏懼大刀闊斧，在確定本季無法在季後賽有所作為後，隨即展開甩賣模式，一共交易走了六名球員，堪稱交易大限僅次於白襪的賣家。

根據大聯盟記者報導，柯恩本人親自參與了這些交易，同時也願意幫忙吃下更多新資，以換得評價更好的新秀。柯恩在受訪時表示，球隊的未來目標不是要邁向重建，依舊希望能在明年組成具備競爭力的球隊，但也認為這幾筆交易讓大都會得到了不錯的報酬。

柯恩也對於因期待大都會戰績而購買季票的球迷們感到抱歉，為此他親自寫信致歉。信中提及自己本季對這個花費超過3.5億美金的賽季感到失望，也承諾會在休賽季替球隊補強，只是要見到交易的效果恐怕還需要一些時間。

「我們在2024賽季將會有競爭力，但我認為2025、26這兩個賽季才是年輕球員兌現的時候」，柯恩寫道，「我們上個賽季替球隊帶進了幾個關鍵拼圖，但事情並沒有如預期發展，你們有權利失望而我們也是。」

「我們的目標是成為一名長久的競爭者，做到這件事的唯一方法是在農場系統堆積高天賦球員，這將替球隊帶來未來數年的動力。」柯恩說。

競爭力 薪資 老闆 團隊 美金

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