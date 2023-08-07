MLB／牛棚完美接力橫掃大都會 金鶯成美聯首支70勝隊伍

金鶯本季的得失分差為+75，與剛站上外卡第三的小熊屬同等級，分區第二光芒的+147更幾乎是金鶯的兩倍。不過至今金鶯能夠坐擁美聯第一的戰績，也證明了他們很會打小比分差的比賽，像是今天即使打線不力只得兩分、先發投手布拉迪希（Kyle Bradish）投不滿五局，仍靠著牛棚的接力守成以2：0擊敗大都會，完成系列賽橫掃，成為美聯第一支70勝球隊。

光芒是美聯第一支拿到60勝的球隊，當時還領先金鶯兩場勝差，但隨著季中打線的低迷，不僅讓出聯盟第一的位置，美東龍頭也被金鶯超車。如今金鶯率先搶下賽季第70勝，與光芒來到3場勝差。

金鶯的得失分差並不是聯盟最頂尖的領先群，團隊OPS、防禦率也分別排在聯盟第11、12名，賽季至今能一路長紅的原因在與勞苦功高的牛棚群。根據權威棒球數據網站FanGraphs指出，由兩名全明星後援包提斯塔（Félix Bautista）、卡諾（Yennier Cano）領軍的金鶯牛棚本季拿下美聯最多的30勝，防禦率、K/9分別位居美聯第三、第二，而挨轟率及整體貢獻WAR值更領跑全聯盟，光是包提斯塔就佔了將近一半的2.7，遙遙領先聯盟所有後援投手。

今天的比賽又是典型的金鶯隊小分差賽事，雖然先發的布拉迪希投不滿五局就用了87球退場，但後續的四名後援投手都力保不失，期間只讓大都會上壘兩次，最終以2：0完封對手。自7/5起，過去28場比賽金鶯拿下了21勝，是期間戰績最好的球隊。

「今天我讓兩名勝利組卡諾和庫隆比（Danny Coulombe）輪休，使他們可以有兩天的休息時間」，金鶯總教練海德（Brandon Hyde）說，「當我這麼做時，就有不同的人頂替不同的位置，替球隊吃下六局或八局等關鍵局數。」

「每個人都需要一點努力才能贏下每一場球，今天馬特奧（Jorge Mateo）用三壘安打展現了速度的重要；麥肯（James McCann）也打出關鍵安打，所以不會每晚總是同個人跳出來，這就是一個團隊在做的事。」海德說。