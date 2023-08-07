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MLB／遊騎兵橫掃馬林魚卻傳壞消息 大物容恩左大拇指骨折

聯合新聞網／ 綜合報導
容恩在被強襲球擊中後，仍忍痛完成雙殺守備。 路透社
容恩在被強襲球擊中後，仍忍痛完成雙殺守備。 路透社

遊騎兵今天在先發投手希尼（Andrew Heaney）的好投帶領下以6：0擊敗馬林魚，完成系列賽橫掃並拿下近期六連勝，在太空人的猛烈追趕下依舊坐穩美聯西區王座。然而賽後遊騎兵卻傳來壞消息，本季打線倚重的三壘大物容恩（Josh Jung）比賽中被強襲球擊中左手大拇指，賽後證實為骨折，目前尚未確定是否動刀，但賽季能否回歸成為未知數。

容恩去年開季曾因在春訓期間動了肩膀手術，而錯失了大聯盟開季的機會。今年是容恩在大聯盟第一個完整賽季，他表現十分搶眼，在球隊112場比賽中先發的107場。此外，他本季繳出.274/.323/.490的打擊三圍，累積22轟跟67分打點都領跑全大聯盟新人，安打、得分、長打數也都是美聯新人第一，是本季美聯新人王有力人選。

在今天的比賽中，六局上半索勒（Jorge Soler）敲出時速高達109.4英里、猶如子彈的強勁平飛球，雖然容恩用手套擋了下來並完成雙殺，但也隨即因手指不適被換下場休息。賽後經過X光確認為大拇指骨折，目前尚未公開骨折程度，但參考本季遭遇類似傷勢的太空人亞土維（Jose Altuve），恐將缺陣六至八周，有可能錯過剩餘例行賽。

雖然容恩目前大部分數據在美聯新人都保持領先，但若賽季報銷，不只無法達成規定打席數，安打、全壘打、打點等項目也鐵定會被超車。紅襪吉田正尚始終靠著旺盛的火力在新人排行榜上佔有一席之地，而季前的百大新秀榜首金鶯韓德森（Gunnar Henderson）在拿下六月最佳新人後成績扶搖直上，目前WAR值已經與容恩黃金交叉，容恩的新人王獎項顯得岌岌可危。

如果容恩進入傷兵名單，那杜蘭（Ezequiel Duran）、史密斯（Josh H. Smith）將有機會分擔先發三壘的場次。若容恩將缺席比預計更長的時間，那遊騎兵也考慮拉上農場第六號新秀福斯科（Justin Foscue）。

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