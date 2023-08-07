MiLB／延續好手感！鄭宗哲敲安、貢獻2打點 連14戰有安打

旅美海盜隊小聯盟2A野手鄭宗哲近期手感不錯，今天1安2打點、連14場出賽敲安；巨人隊小聯盟3A投手鄧愷威先發投4局挨1轟，失掉3分、吞下敗投。

美國職棒小聯盟賽事匹茲堡海盜隊2A今天與舊金山巨人隊2A交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打2棒、守二壘，鄭宗哲1局下吞下三振，3局下敲出內野安打、幫助球隊送回1分。

鄭宗哲5局下選到保送上壘，7局下球隊3比6落後時，敲出高飛犧牲打、再幫球隊送回1分；海盜隊今天打線串聯發揮不佳，終場以4比13吞敗。

鄭宗哲今天總計2打數敲出1支安打，選到1次四壞保送，貢獻2分打點，賽後打擊率2成81，近前連14場出賽敲安，近況不錯。

舊金山巨人隊小聯盟3A投手鄧愷威今天對亞利桑那響尾蛇隊3A先發，鄧愷威1局上就有狀況，投出保送、被敲安打，1人出局、壘上有人時被敲出3分砲，接著三振抓到第2個出局數，再投出觸身球保送、四壞保送，最後讓打者敲出滾地球出局、沒有擴大失分危機。

鄧愷威2局上回穩讓打者3上3下，3局上雖有投出保送，但沒有失分，4局上也讓打者3上3下、完成投球任務。

鄧愷威今天總計先發投4局被敲出2支安打，投出3次三振、3次保送，失掉3分責失分，吞下個人本季3A第4敗。