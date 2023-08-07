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MLB／洋基左投洛登2.2局失5分還傷退 太空人全壘打秀取勝

聯合新聞網／ 綜合報導
洛登因傷提前退場。 路透
洛登因傷提前退場。 路透

洋基太空人隊三連戰最終戰，洋基推出明星左投洛登（Carlos Rodon）先發，結果他只投2.2局就失掉5分，還提前傷退。儘管洋基今天打線發揮出色，但太空人全場轟出4發全壘打，終場以9：7力退洋基。

1局下洋基靠著托瑞斯（Gleyber Torres）陽春砲先馳得點，但2局上洛登被梅爾（Jake Meyers）敲出三分砲，3局上又被艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）轟出兩分砲。他三振下一名打者塔克（Kyle Tucker）後，就因左腿筋緊繃退場。

4局下洋基攻占滿壘，靠著貝德（Harrison Bader）的安打、1次觸身球及2次四壞球保送，攻下4分大局追平比數。6局上太空人展開攻勢，梅爾再度轟出三分砲，捕手馬多納度（Martin Maldonado）背靠背全壘打，幫助太空人以9：5領先。

洋基在6、8局各攻進1分。9局下洋基2出局攻占一、二壘，史丹頓（Giancarlo Stanton）敲出中外野接近警戒區的飛球，但遭到接殺，終場就以7：9不敵太空人。

賽後洋基戰績58勝54敗，落後外卡第3的藍鳥4.5場勝差。洛登本季轉戰洋基受傷勢影響，目前只先發6場，防禦率高達7.33。關於傷勢，洛登自認只是抽筋，但仍會接受核磁共振檢查，「這更像是預防措施，現在我感覺很正常。」

洋基 太空人

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