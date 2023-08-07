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MLB／天使6連敗勝率跌破5成 教頭：還不到放棄時刻
天使隊今天打到延長10局以2：3輸給水手隊，吞下6連敗、4連戰遭到橫掃，從7月18日以來首度勝率跌破5成，天使教頭尼文（Phil Nevin）持續信心喊話，「大家覺得我們無望了，但這沒關係，我們的26個選手加上全體人員，都知道還不到放棄時刻。」
大谷翔平此役4打數敲出1安打，首局的一壘打之後，接下來連吞2次三振，最後一打席則是打向二壘方向的滾地球出局。
天使年輕投手西塞斯（Chase Silseth）表現出色，先發7局僅被敲4安打，因2發陽春砲掉分，送出12K；打線則在首局有3安打的串聯，穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）二壘打先送回二壘上的大谷，7局下泰斯（Matt Thaiss）敲陽春砲。
兩隊以2：2進入延長賽突破僵局，天使的外野助殺雖讓水手在10局上的攻勢僅止於1分進帳，但天使10局下的反撲以三上三下作收，其中兩顆太過外角的球被判好球，讓天使陣營頗不開心。
「糟透了」，尼文表示，兩顆爭議好球判決，對選手當下士氣會有影響，但那不是輸球原因，「我們會輸，是因為我們有機會得分時，卻沒能把球打進場內。」
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