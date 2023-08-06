MLB／明尼蘇達子弟成為家鄉英雄 名捕茂爾入選雙城名人堂

今年是一代鐵捕茂爾（Joe Mauer）首次獲得名人堂票選資格，雖然尚未得知是否有機會入龕，但茂爾率先入選了雙城隊史名人堂。今天雙城在對戰響尾蛇賽前，舉行了這名退役名將的隊史名人堂儀式。而出身自明尼蘇達、並在這效力十五個賽季的茂爾也不禁感觸良多，直呼這是一段「難以置信的旅程」。

He’s a Hall of Famer in our book.#MauerHOF #JM7 pic.twitter.com/zrLXFNWRtq — Minnesota Twins (@Twins) 2023年8月6日

茂爾是明尼蘇達土生土長的球員，如同命中註定一般，茂爾在高中畢業後被家鄉球隊雙城給選中，開啟了長達15年的職業生涯。在這15年間茂爾寫下許多紀錄，六度入選全明星、五度拿下銀棒獎、三度獲得金手套，生涯.306/.388/.439的打擊三圍以捕手來說相當優秀，曾連續五年保送數大於三振數。茂爾三度獲得美聯打擊王，更是美聯首位捕手打擊王，尤其2009年繳出高達.365的打擊率，至今仍是聯盟捕手單季打擊率紀錄保持人，該年也以一票之差成為全票美聯MVP。

2018年宣布高掛球鞋退休的茂爾，雙城於2019年宣布退休他的7號球衣，在今天則是成為隊史第38位名人堂球員，對此他表示身為一名在地人，這是一個極高的榮譽。「在雙城隊一路茁壯成長，是一趟難以置信的旅程」，茂爾說，「有時我回顧退休這件事時會思考：『這真的發生了嗎？』時間過得真快，但我享受這過程中的每一分鐘以及我所擁有的機會，15年真的過好快。」

茂爾棒球之路也尚未結束，他目前是兩名雙胞胎女兒的青年壘球隊教練。身為一名退休隔年就被退休球衣的偉大球員，茂爾的隊史名人堂儀式顯得理所當然，而他還有一道高牆要跨越，那便是大聯盟名人堂。

茂爾今年退休滿五年，首度獲得名人堂票選資格，外界普遍認為他的累積數據可能會是一大挑戰，但也有一派說法指出茂爾在捕手這位置達成的成就在歷史佔有一席之地，而他本人則表示順其自然。「對我來說，能夠進入雙城名人堂我感到謙卑與榮幸，但古柏鎮並不是我能夠決定的」，茂爾說，「顯然，若有一天能接到這通電話會是難以置信的，我希望我能做到。」